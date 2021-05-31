Уничтожение деревьев на Московской оценили менее чем в 5 000 руб.

31.05.2021 | 08:27

Уничтожение зеленых насаждений в верхней части улицы Московской обойдется бюджету менее чем в пять тысяч рублей. Это следует из документов аукциона на реконструкцию объекта.

Согласно локальной смете, общая стоимость работ по разделу «Деревья, подлежащие вырубке» составляет 4 130 руб.

Валка семи деревьев с диаметром ствола до 16 см оценена в 943 руб., пяти деревьев с диаметром ствола до 36 см - в 1 297 руб., одного до 48 см - в 352 руб.

Еще 1 345 руб. будет заплачено за корчевку пней. Погрузка того, что останется от деревьев, в автомобили и перевозка обойдутся менее чем в 200 руб.

Стоимость демонтажных работ на улице Московской составляет 91 тыс. 94 руб. Цена всего контракта - 265 млн 422 тыс. 50 руб.

Заказчиком является МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы», которое возглавляет Игорь Умнов. Контракт был заключен по начальной (максимальной) цене с единственным поставщиком - ООО «Автодорога».

Зеленые насаждения на улице Московской начали валить в воскресенье, 30 мая. Это вызвало болезненную реакцию горожан. В соцсетях появились многочисленные призывы к руководству города и области остановить происходящее и сохранить деревья.