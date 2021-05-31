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Общество

Уничтожение деревьев на Московской оценили менее чем в 5 000 руб.

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Уничтожение зеленых насаждений в верхней части улицы Московской обойдется бюджету менее чем в пять тысяч рублей. Это следует из документов аукциона на реконструкцию объекта.

Согласно локальной смете, общая стоимость работ по разделу «Деревья, подлежащие вырубке» составляет 4 130 руб.

Валка семи деревьев с диаметром ствола до 16 см оценена в 943 руб., пяти деревьев с диаметром ствола до 36 см - в 1 297 руб., одного до 48 см - в 352 руб.

Еще 1 345 руб. будет заплачено за корчевку пней. Погрузка того, что останется от деревьев, в автомобили и перевозка обойдутся менее чем в 200 руб.

Стоимость демонтажных работ на улице Московской составляет 91 тыс. 94 руб. Цена всего контракта - 265 млн 422 тыс. 50 руб.

Заказчиком является МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы», которое возглавляет Игорь Умнов. Контракт был заключен по начальной (максимальной) цене с единственным поставщиком - ООО «Автодорога».

Зеленые насаждения на улице Московской начали валить в воскресенье, 30 мая. Это вызвало болезненную реакцию горожан. В соцсетях появились многочисленные призывы к руководству города и области остановить происходящее и сохранить деревья.

Источник — фото instagram.com/anta.belash
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Гость||

Зачем им липы?, деньги, деньги, и так несколько раз за десять лет с ул, Московской рубят бабло

Гость||

Посадят деревья, на которых вместо листьев растут купюры для чиновников. А на этих не росли.

Гость||

Гнать этого подонка Умнова как можно подальше от любых вопросов по управлению городским хозяйством! Он и родителей своих оценит только по цене их погрузки в катафалк!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно локальной смете, общая стоимость работ по разделу «Деревья, подлежащие вырубке» составляет 4 130 руб.
Просто халява, руби везде подряд, совсем не дорого по деньгам.

Гость||

Мерзость...

Гость||

Слов нет, уроды

Гость||

Новость для успокоения людей? Типа, нет коррупционной составляющей, не та сумма.

Гость||

А посадка новых деревьев сколько стоит???? 5 млн ????

Гость||

Гость писал(a):

А посадка новых деревьев сколько стоит???? 5 млн ????
И если бы реконструкция произошла с пощадой лип, в казне осталось бы 5005000 рублей.

Гость||

Эка экономия: штраф за самовырубленную елку 7 тыс, а тут всю улицу да за пять! Надо брать , дайте две! Твари бессовестные

Гость||

Зачем красили липы, зная об их уничтожении?

Гость||

Вот уроды

Гость||

Узаконенный вандализм

Гость||

70 лет росли. Как у них рука поднялась.

Гость||

это не Умнов, это ДУРНОВ

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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