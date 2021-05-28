Озвучены подробности ЧП с ножом в пензенском центре образования

28.05.2021 | 09:41

В четверг, 27 мая, на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве озвучили подробности ЧП, случившегося 5 апреля в пензенском центре образования № 1.

В тот день 15-летняя ученица на перемене ударила 14-летнего школьника ножом после словесного конфликта.

Этот случай назвали показательным при обрисовке слабой охраны в образовательных учреждениях.

«Орудие совершения нападения она принесла в учреждение в день происшествия. Известно, что металлоискатель сработал на наличие в рюкзаке ученицы запрещенного к проносу предмета, однако сотрудник частного охранного предприятия «Приоритет-СВ» не принял мер к выяснению причин реагирования аппаратуры пропускного пункта», - сообщил представитель УФСБ России по Пензенской области.

Когда все случилось, уполномоченный по защите прав ребенка в Пензенской области Елена Столярова охарактеризовала обстановку, в которой воспитывались подростки, как «крайне непростую».

«Девочка с мамой в прошлом году приехали из Мордовии. У нее и на прежнем месте жительства имелись проблемы с поведением. Мама с трудом справляется с дочерью. Женщине рекомендовали обратиться к специалистам, чтобы скорректировать поведение», - рассказала детский омбудсмен.

В семье 14-летнего мальчика тоже сложная обстановка. У него есть две сестры, все они вместе с матерью жили в Сурске Городищенского района. Мать периодически уезжала в Москву и возвращалась. Потом она умерла, детей забрала бабушка, которая оформила опеку и переехала в Пензу. Прописаны они в Железнодорожном районе, а живут на съемной квартире в Первомайском. Мальчик учился не слишком охотно и даже пропускал уроки.