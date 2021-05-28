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Общество

Озвучены подробности ЧП с ножом в пензенском центре образования

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В четверг, 27 мая, на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве озвучили подробности ЧП, случившегося 5 апреля в пензенском центре образования № 1.

В тот день 15-летняя ученица на перемене ударила 14-летнего школьника ножом после словесного конфликта.

Этот случай назвали показательным при обрисовке слабой охраны в образовательных учреждениях.

«Орудие совершения нападения она принесла в учреждение в день происшествия. Известно, что металлоискатель сработал на наличие в рюкзаке ученицы запрещенного к проносу предмета, однако сотрудник частного охранного предприятия «Приоритет-СВ» не принял мер к выяснению причин реагирования аппаратуры пропускного пункта», - сообщил представитель УФСБ России по Пензенской области.

Когда все случилось, уполномоченный по защите прав ребенка в Пензенской области Елена Столярова охарактеризовала обстановку, в которой воспитывались подростки, как «крайне непростую».

«Девочка с мамой в прошлом году приехали из Мордовии. У нее и на прежнем месте жительства имелись проблемы с поведением. Мама с трудом справляется с дочерью. Женщине рекомендовали обратиться к специалистам, чтобы скорректировать поведение», - рассказала детский омбудсмен.

В семье 14-летнего мальчика тоже сложная обстановка. У него есть две сестры, все они вместе с матерью жили в Сурске Городищенского района. Мать периодически уезжала в Москву и возвращалась. Потом она умерла, детей забрала бабушка, которая оформила опеку и переехала в Пензу. Прописаны они в Железнодорожном районе, а живут на съемной квартире в Первомайском. Мальчик учился не слишком охотно и даже пропускал уроки.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

ЧОП надо наказывать за бездействие

Гость||

это наши реалии

Гость||

penzainform.ru писал(a):

уполномоченный по защите прав ребенка в Пензенской области Елена Столярова
Почему Е.Столярова не борется с нищенством и попрощайничеством с использованием детей одной этнической преступной группировкой?

19 июня родительская суббота,а 20 праздник Троицы. На кладбищах опять будет нашествие нищих детей попрошаек.Почему не привлекают родителей за вовлечение детей в преступный промысел? Из местных диаспор или пришлые - должна выяснить полиция.

Гость||

Гость писал(a):

ЧОП надо наказывать за бездействие
Ну конечно, это чОп виноват, что у детей нет родителей, а всем известная партия тут совсем не причём. При таком положении дел в стране, даже если все школы превратить в военные крепости с усиленной охраной, это не не поможет. Нужно менять положение дел в государстве...

Гость||

недавно озвучивали случай в американской школе, когда мальчик ударил ножом сверстника, выяснились обстоятельства, что этого мальчика обзывали на протяжении длительного времени, и такого натиска со стороны сверстников он просто не выдержал. неизвестно сколько длился конфликт этой девочки с учениками центра образования, где заведомо всем известно, что здесь учатся трудные подростки.

Гость||

Вы знаете,что это за учреждение "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ"???

Если бы Вы знали,Вам бы сразу всё стало понятно.Что,кто к чему и почему.Привет бабуле Полуэктовой.

Гость||

Столярова-ее функционал к чему сводится???? одно -кричать с трибуны.....никакой конкретики,никаких реальных дел с четкими и прозрачными результатами

Гость||

Государство под контроль гражданского общества. Только так будет порядок от народа.

Гость||

лучше озвучьте наконец то УВД г.Пензы беспредел расстрела полицейским из тт человека в городе - а то тишина как в рот воды набрали

Гость||

Почему охраняет ЧОП?

Имя: Гость
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