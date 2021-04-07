Криминал

Стало известно о семьях подростков - участников кровавого конфликта

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ЧП произошло во вторник, 5 апреля. В пензенском центре образования № 1 на перемене 15-летняя ученица ударила 14-летнего школьника ножом.

Первое сообщение о случившемся появилось в Сети, позже оно получило официальное подтверждение: между несовершеннолетними сначала разгорелся словесный конфликт, а затем девочка нанесла подростку колото-резаную рану спины.

Уполномоченный по защите прав ребенка в Пензенской области Елена Столярова охарактеризовала обстановку, в которой воспитывались подростки, как «крайне непростую».

«Девочка с мамой в прошлом году приехали из Мордовии. У нее и на прежнем месте жительства имелись проблемы с поведением. Мама с трудом справляется с дочерью. Женщине рекомендовали обратиться к специалистам, чтобы скорректировать поведение», - рассказала детский омбудсмен.

В семье 14-летнего мальчика тоже сложная обстановка. У него есть две сестры, все они вместе с матерью жили в Сурске Городищенского района. Мама периодически уезжала в Москву и возвращалась. Потом она умерла, детей забрала бабушка, которая оформила опеку и переехала в Пензу. Прописаны они в Железнодорожном районе, а живут на съемной квартире в Первомайском. Мальчик учился не слишком охотно и даже пропускал школу.

Сейчас аппарат уполномоченного будет выяснять, есть ли у школьницы паспорт, получали ли семьи пособие и другие обстоятельства жизни и воспитания подростков.

Елена Столярова добавила, что в причине конфликта разбираются правоохранительные органы. По факту нанесения ножевого ранения подростку возбуждено уголовное дело.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Вот и я о чем. Причем тут школьные психологи и учителя? Неуправляемыми их в семьях воспитывают. Вот и работайте с семьями. Не справляются - изымайте. И причем тут пособия? За плохое воспитание доплачивать? Мальчика жалко, конечно, сирота по сути.

Гость||

Вот это район Чик, даже в тюрьму не надо создавать, супер класс. Столярова молодец. Справляется. Прям как Белозерцев патриоты России

Гость||

не трогайте бабушку

Гость||

Как чУдно! Девочку, похоже, лечить надо, если с ней никто не справляется. Или вообще изолировать. А у нас будут проверять прописки, паспорта и пособия...

Гость||

Мальчика жалко, конечно, сирота по сути.

Всех жалко, при чем тут это

Гость||

Гость писал(a):

А у нас будут проверять прописки, паспорта и пособия...
Конечно будут. А что?

Гость||

Разбираться надо раньше и выявлять и контролировать критичные семьи необходимо раньше. Для этой цели и существует аппарат уполномоченного по детям. А что видим?!

Гость||

Сейчас все проверят, все нарушено. И где эти "органы" все были? Пока кого не убъют никто и не почешется, делайте что хотите.

Гость||

Гость писал(a):

Разбираться надо раньше и выявлять и контролировать критичные семьи необходимо раньше.
Зачем?

Гость||

И вообще если будущий чело уровень тракторист,швея..5 классов хватит. Кто к знаниям тянется будет учиться с прилежанием. И ни какой нервотрепки никогда не будет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ЧП произошло во вторник, 5 апреля
penzainform.ru писал(a):
ЧП произошло во вторник, 5 апреля
5 апреля, на минуточку, понедельник.

Гость||

Гость писал(a):

5 апреля, на минуточку, понедельник.
год какой?

Имя: Гость
Комментарий:

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