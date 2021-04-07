Стало известно о семьях подростков - участников кровавого конфликта

07.04.2021 | 09:32

ЧП произошло во вторник, 5 апреля. В пензенском центре образования № 1 на перемене 15-летняя ученица ударила 14-летнего школьника ножом.

Первое сообщение о случившемся появилось в Сети, позже оно получило официальное подтверждение: между несовершеннолетними сначала разгорелся словесный конфликт, а затем девочка нанесла подростку колото-резаную рану спины.

Уполномоченный по защите прав ребенка в Пензенской области Елена Столярова охарактеризовала обстановку, в которой воспитывались подростки, как «крайне непростую».

«Девочка с мамой в прошлом году приехали из Мордовии. У нее и на прежнем месте жительства имелись проблемы с поведением. Мама с трудом справляется с дочерью. Женщине рекомендовали обратиться к специалистам, чтобы скорректировать поведение», - рассказала детский омбудсмен.

В семье 14-летнего мальчика тоже сложная обстановка. У него есть две сестры, все они вместе с матерью жили в Сурске Городищенского района. Мама периодически уезжала в Москву и возвращалась. Потом она умерла, детей забрала бабушка, которая оформила опеку и переехала в Пензу. Прописаны они в Железнодорожном районе, а живут на съемной квартире в Первомайском. Мальчик учился не слишком охотно и даже пропускал школу.

Сейчас аппарат уполномоченного будет выяснять, есть ли у школьницы паспорт, получали ли семьи пособие и другие обстоятельства жизни и воспитания подростков.

Елена Столярова добавила, что в причине конфликта разбираются правоохранительные органы. По факту нанесения ножевого ранения подростку возбуждено уголовное дело.