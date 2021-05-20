Общество

В Пензенской области все чаще выявляют нелегальные карьеры

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Сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области нашли еще один нелегальный песчаный карьер.

Неделей раньше на сайте минлесхоза была опубликована информация о выявлении трех мест незаконной разработки полезных ископаемых - двух в Каменском районе, одного в Белинском.

На этот раз участок самовольного пользования расположен в Нижнеломовском районе. Как уточняют в минлесхозе, в 800 м юго-восточнее дома № 41 на Луговой улице села Овчарного. Здесь с помощью карьерной техники - самосвалов и экскаватора - производились выемка и вывоз песка.

По данному факту возбуждено административное производство, полиция выясняет все обстоятельства дела.

«Информация направлена главе администрации Нижнеломовского района для принятия мер и установления контроля за выявленным местом самовольного пользования недрами», - сообщили в пресс-службе министерства.

За пользование недрами без лицензии предусмотрены штрафы на должностных лиц до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - до 1 млн рублей.

Ранее врио губернатора Олег Мельниченко потребовал обратить особое внимание на наличие в области нелегальных карьеров. После этого покинул свой пост и. о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Игорь Чернышов. На эту должность был назначен Илья Галкин.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Неужели карьеры такие маленькие, что их нужно искать?... И главы администрации даже не догадывались, что в их районе разрабатываются полезные ископаемые?...

Гость||

Все вокруг народное, все вокруг мое

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