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Общество

В Пензенской области найдены незаконные песчаные карьеры

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Три нелегальных песчаных карьера обнаружили сотрудники регионального минлесхоза во время рейдов по Белинскому и Каменскому районам.

Один из них расположен в Козловском сельсовете Белинского района, в километре от села Даньшино. Второй - в Покровско-Арчадинском сельсовете Каменского района, рядом с селом Усть-Атмис. Третье место самовольной добычи ископаемых обнаружилось в Каменском сельсовете того же района, в 70 метрах от окраины села Залесного.

На участках были заметны свежие следы большегрузной техники. Они стали свидетельством того, что незаконная разработка велась незадолго до обнаружения карьеров.

Информация направлена главам администраций районов для контроля за выявленными местами самовольного пользования недрами.

«При установлении непосредственного правонарушения рекомендовано незамедлительно сообщать в органы полиции для оперативного принятия мер», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Также в минлесхозе отметили, что за пользование недрами без лицензии предусмотрены штрафы: на граждан - до 5 000 рублей, на должностных лиц - до 50 000 рублей, на юридических лиц - до 1 000 000 рублей.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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