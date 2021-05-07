Общество

Тренеру, спасшему детей в Нижнем Ломове, вручили орден

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В пятницу, 7 мая, в органном зале Пензенской областной филармонии вручили федеральные и региональные награды.

Их удостоились врачи, сотрудники и руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строители и представители дорожных организаций, преподаватели, деятели культуры, искусства, средств массовой информации, представители гражданского общества.

Особо была отмечена тренер по плаванию Елена Демина, работающая в нижнеломовском бассейне «Волна». 24 апреля там случилось ЧП. Во время занятий по плаванию тренер почувствовала запах хлора и приняла меры к спасению 21 воспитанника. 20 школьников в возрасте от 10 до 14 лет отравились и были госпитализированы.

«Врио главы субъекта федерации Олег Мельниченко поблагодарил Елену Демину за то, что в экстренной ситуации она приняла единственно правильное решение - оперативно вывела детей из помещения бассейна, помогла им как можно скорее получить первую медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Женщине вручили орден «За заслуги перед Пензенской областью» I степени.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

а говорят вроде кто то из родителей спас

Гость||

Несуть, наградили кого нужно.

Гость||

Жаль Ивана нет он любил награждать, могли бы выписать его на пару дней.

Гость||

Наказание невиновных и награждение непричастных есть одна из наших скреп ватных.

Гость||

Солидный губернатор.Надолго ли?

Гость||

Генерал-губернатор,есть что-то Салтыково-Щедринское.

Гость||

а тому, кто спасет нас от поганой воды, текущей из кранов...орден дадут?

Гость||

Есть женщины в русских бассейнах! Ребят на плаву остановит, от хлора детей сбережет!

Имя: Гость
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