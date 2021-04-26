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Происшествия

Тренер рассказала, как заметила неладное в нижнеломовском бассейне

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Тренеру Елене Деминой, чьи действия фактически спасли жизни двух десятков детей, вручить орден «За заслуги перед Пензенской областью» I степени. Об этом на оперативном совещании говорил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Заседание началось с обсуждения ситуации в нижнеломовском бассейне «Волна», где парами хлора надышались юные спортсмены. Глава региона назвал причину случившегося.

«Заместитель директора учебного заведения, находясь в нетрезвом виде, зашел в помещение водоподготовки, где находились емкости с хлором, и в одну из них добавил кислоту. Началась реакция, и хлор через вентиляционную систему пошел в сам бассейн», - пояснил он.

Заместитель директора задержан.

Тренер Елена Демина вспомнила события субботы. Она как раз проходила мимо комнаты, где совершались манипуляции c кислотой.

«Она была приоткрыта, и был страшный запах хлора там, не знаю чего, какой химии. Глаза резало, и кашель сразу же. Я быстрее кричать: «Ребятишки, давайте, выходим!» Все побросали, босиком, инвентарь, быстрее в раздевалки. Я стала двери везде открывать, потом сбегала вот эту комнату закрыла», - рассказала тренер.

Большая часть юных спортсменов после ЧП оказалась в больнице, теперь их жизни вне опасности. Бассейн, где произошло отравление, находится в ведении управления образования Нижнеломовского района.

Глава региона считает: в работе плавательных сооружений нужно навести порядок. Олег Мельниченко обратился к врио министра финансов.

«Любовь Михайловна, посчитайте все, что у нас связано с межбюджетом, с точки зрения создания областного бюджетного учреждения, которое будет заниматься этими бассейнами. Все бассейны передать туда», - произнес врио губернатора.

Также Олег Мельниченко поручил врио министра образования Александру Воронкову создать рабочую группу, выехать на место событий и принять соответствующие организационно-кадровые решения, а самому чиновнику объявил выговор.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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