Опубликована программа праздничных мероприятий в Пензе

30.04.2021 | 10:39

Администрация Пензы опубликовала программу мероприятий, посвященных празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В пятницу, 30 апреля, с 10:00 до 18:00 во дворце единоборств «Воейков» состоится открытое первенство города Пензы по самбо среди юношей, посвященное Дню Победы.

В субботу, 1 мая, с 10:00 до 13:00 в стрелково-стендовом комплексе «Светлая Поляна» пройдет первенство города по стендовой стрельбе «Скит-трап».

На 1, 2 мая с 10:00 до 18:00 и на 3-е с 12:00 до 14:00 в шахматном клубе школы № 7 запланирован городской турнир по быстрым шахматам «Майское созвездие».

2 мая в 20:00 в ЦПКиО им. В. Г. Белинского состоится кинопоказ «Кино под открытым небом».

6 мая на открытой площадке перед зданием филиала МЦ «Юность» (Литвинова, 21а) пройдет слет поисковых отрядов «Солдатский привал», посвященный Дню Победы.

В тот же день в 12:00 стартует патриотическая акция «Звезда памяти». Сотрудники городских библиотек проводят для школьников и студентов экскурсии у памятников, посвященных воинской доблести (Мемориал воинской и трудовой славы, «Афганские ворота», «Слава героям», «Разорванная звезда», «Проводы»).

С 6 по 8 мая с 17:00 до 21:00 в шахматном клубе (Бакунина, 60) пройдет городской турнир по быстрым шахматам.

7 мая с 12:00 до 17:00 в ФОК «Айсберг» (Можайского, 1) состоится традиционный турнир по боксу.

В ЦКиД и его структурных подразделениях пройдут праздничные концерты в честь Дня Победы: в 14:00 - в «Маяковском», в 18:00 - в ЦКиД, где выступит хор имени Октября Гришина, и в филиале «Заря».

В 19:00 на Фонтанной площади состоится открытие фестиваля «Большой кавер в Пензе».

8 мая в 13:00 у памятника «Селикса» (микрорайон Монтажный, 647-й километр трассы М5 «Урал») начнется концерт ансамбля «Старгород» и солистов Центра русской хоровой и вокальной культуры. Он будет транслироваться в прямом эфире в группе центра в соцсети «ВКонтакте». В 18:00 эти же артисты выступят в сквере «Бессмертный полк» с музыкально-поэтической композицией «Песни, опаленные войной».

В 18:00 в ТЮЗе начнется спектакль «Слова, рожденные войной».

9 мая в 9:30 в часовне Архангела Михаила (проспект Победы) состоится благодарственный молебен «Во славу русского оружия».

В 10:00 у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев - церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С 12:00 до 18:00 в сквере Дениса Давыдова пройдет праздничный концерт в рамках фестиваля «Музыка - улицам города». Там же в 13:00 начнется всероссийская акция «Катюша» с участием национальных автономий города Пензы.

В это же время в сквере «Копилка пословиц» состоится всероссийская акция «Голубь мира». Все желающие смогут написать на бумажном голубе свое пожелание и повесить его на дерево.

С 13:00 до 21:00 на площади имени Ленина пройдет кинопоказ фильмов о войне.

В это же время на Фонтанной площади - большой кавер-фестиваль «Песни Победы». Там же в 17:00 стартует акция «Песни Победы», в которой примут участие известные жители Пензы.

В 18:50 - минута молчания.

10 мая с 10:00 до 15:00 в многопрофильной гимназии № 13 пройдет турнир по тег-регби «Кубок Победы», а с 10:00 до 14:00 в спорткомплексе «Зенит» - традиционный турнир по футболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего футбольного сезона.

С 9:00 до 14:00 у Монумента воинской и трудовой славы состоится спортивно-массовое мероприятие «Забег Победы».

На 14 мая с 13:00 до 17:00 в спорткомплексе «Первомайский» запланирована традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти отличника физической культуры Г. П. Мурашкина.

16 мая в 12:00 на мотостадионе «Сура» начнутся открытые городские лично-командные соревнования по мотокроссу на кубок главы администрации города Пензы, посвященные Дню Победы.