Общество

Опубликована программа праздничных мероприятий в Пензе

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Администрация Пензы опубликовала программу мероприятий, посвященных празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В пятницу, 30 апреля, с 10:00 до 18:00 во дворце единоборств «Воейков» состоится открытое первенство города Пензы по самбо среди юношей, посвященное Дню Победы.

В субботу, 1 мая, с 10:00 до 13:00 в стрелково-стендовом комплексе «Светлая Поляна» пройдет первенство города по стендовой стрельбе «Скит-трап».

На 1, 2 мая с 10:00 до 18:00 и на 3-е с 12:00 до 14:00 в шахматном клубе школы № 7 запланирован городской турнир по быстрым шахматам «Майское созвездие».

2 мая в 20:00 в ЦПКиО им. В. Г. Белинского состоится кинопоказ «Кино под открытым небом».

6 мая на открытой площадке перед зданием филиала МЦ «Юность» (Литвинова, 21а) пройдет слет поисковых отрядов «Солдатский привал», посвященный Дню Победы.

В тот же день в 12:00 стартует патриотическая акция «Звезда памяти». Сотрудники городских библиотек проводят для школьников и студентов экскурсии у памятников, посвященных воинской доблести (Мемориал воинской и трудовой славы, «Афганские ворота», «Слава героям», «Разорванная звезда», «Проводы»).

С 6 по 8 мая с 17:00 до 21:00 в шахматном клубе (Бакунина, 60) пройдет городской турнир по быстрым шахматам.

7 мая с 12:00 до 17:00 в ФОК «Айсберг» (Можайского, 1) состоится традиционный турнир по боксу.

В ЦКиД и его структурных подразделениях пройдут праздничные концерты в честь Дня Победы: в 14:00 - в «Маяковском», в 18:00 - в ЦКиД, где выступит хор имени Октября Гришина, и в филиале «Заря».

В 19:00 на Фонтанной площади состоится открытие фестиваля «Большой кавер в Пензе».

8 мая в 13:00 у памятника «Селикса» (микрорайон Монтажный, 647-й километр трассы М5 «Урал») начнется концерт ансамбля «Старгород» и солистов Центра русской хоровой и вокальной культуры. Он будет транслироваться в прямом эфире в группе центра в соцсети «ВКонтакте». В 18:00 эти же артисты выступят в сквере «Бессмертный полк» с музыкально-поэтической композицией «Песни, опаленные войной».

В 18:00 в ТЮЗе начнется спектакль «Слова, рожденные войной».

9 мая в 9:30 в часовне Архангела Михаила (проспект Победы) состоится благодарственный молебен «Во славу русского оружия».

В 10:00 у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев - церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С 12:00 до 18:00 в сквере Дениса Давыдова пройдет праздничный концерт в рамках фестиваля «Музыка - улицам города». Там же в 13:00 начнется всероссийская акция «Катюша» с участием национальных автономий города Пензы.

В это же время в сквере «Копилка пословиц» состоится всероссийская акция «Голубь мира». Все желающие смогут написать на бумажном голубе свое пожелание и повесить его на дерево.

С 13:00 до 21:00 на площади имени Ленина пройдет кинопоказ фильмов о войне.

В это же время на Фонтанной площади - большой кавер-фестиваль «Песни Победы». Там же в 17:00 стартует акция «Песни Победы», в которой примут участие известные жители Пензы.

В 18:50 - минута молчания.

10 мая с 10:00 до 15:00 в многопрофильной гимназии № 13 пройдет турнир по тег-регби «Кубок Победы», а с 10:00 до 14:00 в спорткомплексе «Зенит» - традиционный турнир по футболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего футбольного сезона.

С 9:00 до 14:00 у Монумента воинской и трудовой славы состоится спортивно-массовое мероприятие «Забег Победы».

На 14 мая с 13:00 до 17:00 в спорткомплексе «Первомайский» запланирована традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти отличника физической культуры Г. П. Мурашкина.

16 мая в 12:00 на мотостадионе «Сура» начнутся открытые городские лично-командные соревнования по мотокроссу на кубок главы администрации города Пензы, посвященные Дню Победы.

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Гость||

Мы 9-го дружно идем к памятнику Победы.

Гость||

Чтобы привить патриотичность детям и молодёжи, нужно не только поставить всем героям памятники и ежегодно чествовать их имена. Но и издать отдельным учебником истории о Великой Отечественной - Второй Мировой войне, который изучаться будет до окончания школы. В него включить необходимо краткие воспоминания и выборки из писем, как советских воинов, так и стороны захватчиков. Где многие, как из высшего командного состава, так и до рядового, проклинали Гитлера за то, что он вопреки наставлениям О.Бисмарка не воевать с Россией, напал на неё и этим нашёл свою погибель. Историю войны должны продолжать изучать в средних и высших образовательных заведениях. Дети и молодёжь послевоенных лет, была очень патриотична, слыша о подвигах советских воинов и народа в тылу из первых уст. Но вердикт Хрущёва, об очернении Вождя Народов, а значит всего героического прошлого, всё же сделал своё грязное дело, создав такую ситуацию, при которой Западный мир прировнял Сталина с Гитлером, обвинив их обоих в разжигании войны. И пользуется этим, убивает в молодёжи как патриотичность, так и уверенность в себе и якобы без помощи Запада существование невозможно. И этому доморощенные агенты влияния, начиная с преподавателей в общеобразовательной системе, составителей учебников, минкультуры, кино, театров и т.д., всячески способствуют. Вся это масса предателей работает на то, чтобы нарастающее поколение просто предали свою Родину. Раздробили её, а потом либо её Запад уничтожил полностью, либо кое-кого определили в вечное рабство. Всю эту подлую мразь интересует лишь собственная меркантильность, мол я, как личность, буду сейчас иметь какие-то префере́нции, а после меня хоть потоп. Потому как почти все эти агенты влияния, так же выросли на вранье Хрущёва, очернении и замалчивании подвигов народа. Вроде, как и праздновали Победу и чествовали героев, но как-то поверхностно и многих и многое отсекая, и предавая забвению. А этого история не прощает и ненависть определённого % молодёжи, и не только, протестные движения, и масса предателей Родины. Это и есть последствие, своего рода наказание, за пренебрежительное отношение к истории и памяти павших предков. Но это только моё личное мнение и всего лишь мысль для размышления. А вы господа, анализиру

Гость||

Гость писал(a):

Мы 9-го дружно идем к памятнику Победы.
Вас задержут и накажут на 15 суток за такие несанкционированные походы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Монумента воинской и трудовой славы пензенцев - церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На Карла Маркса?

Гость||

Английский язык, это своего рода мягкая сила СГА, где россияне массово изучая его и внедряют в свой обиход. Перед первой Отечественной войной с Францией, говорили все по-французски, а перед второй по-немецки и чем это закончилось знают все. Так что всё якобы новое, это хорошо забытое старое. Россия уж так увлеклась английским, что некоторые в России стали пресмыкаться перед Америкой, как перед хозяином, а собственный язык становится изгоем. Ибо все научные труды в России, подлежат английскому написанию, если они хотят увидеть свет. Песни и те стали в моде петь на английском и не только это, началось явное замещение традиционных российских ценностей на западные. Где Америка словно ядовитый плющ, охватывает всё более обширные территории жизнедеятельности россиян. И возникает такое чувство, что нынешнему поколению, как и женщинам, Творец так же не доложил двухсот гр. мозга, отвечающие за логичное мышление. Россия в данном положении, похожа на хорошо вооружённого воина, готового дать отпор любому агрессору. Но тем временем, заимел перитони́т, т.е., воспаление брюшины, которое может привести к нарушению разных функций организма, а также вызвать смерть. А в этом "аппендиците", где утрированно говоря и свили гнезда всякие предатели, агенты влияния и им подобная нечисть. И вот от их-то гнилой натуры и образовалось воспаление, которое может привести к летальному исходу. А в период объявленной войны, это весьма опасно и операция должна быть неотложной. И это хорошо, что Путин наконец-то начал законом воздействовать на эту бесовщину. Ибо один внутренний враг, равен дивизии внешних. А в России их вышло в последний раз на протест, около 15 тысяч и это весьма опасно.

Гость||

Ковид повержен! Ура!

Гость||

Идеология государства, это как бы позвоночник, без которого жизнь человека невозможна. А в России идеология запрещена конституцией и держится жизнь лишь на идеологии Православия, чтобы уж окончательно не распластаться ниц перед Западным миром. Да на идеологемы де-факто компрадорской буржуазии, которая отторгает всё советское и в представлена виде костылей, якобы больного и убогого государства. В России же давно на идеологическом уровне всё продуманно теми, кто и осуществлял контрреволюцию. И война за будущее, за молодёжь, её воспитание в презрении своей же страны, всё это делается руками своего же народа. Ибо самоуничтожение, эта излюбленная тактика американцев. Поэтому если платить мало учителям, а они и есть самые важные в любой стране. То учителя определённой частью, не только сделают из своей работы бизнес-проект, но и свою озлобленность на власть будут передавать и учащимся. А это то как раз и есть самое большое желание хозяев предателей, сидящих за периметром России, но дающим своим кураторам указания, чтобы как можно больше было проблем у протестующей молодёжи с полицией. Ибо как минимум ещё два врага появятся у государства в лице отца и матери арестованного, но лучше посаженного. И это стравливание братских народов на Украине, Б.Востоке, Китае и т.д., самая великая подлость какая может быть в Мире и всё это делает Западный мир в образе сладкого, но смертоносного яда, внушаемой рекламы, о якобы райской их жизни. Вот и идёт смертельный бой разделённого государства, новой России Путина и России ельцинского периода, представители которого сидящие на ключевых местах, прилагающий массу усилий, продать, предать, а в конечно счёте уничтожить свою же Родину, в обмен на иллюзорные блага. Ведь американцы ещё ни кого счастливым не сделали, а лишь использовали как презерватив и затем выбрасывали, за ненадобностью.

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