Общество

В Пензе готовятся запустить работу речных трамвайчиков

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С наступлением тепла в Пензе начнут работать речные трамвайчики. Об этом сообщил мэр города Андрей Лузгин на сессии гордумы в пятницу, 30 апреля.

«Их привезли две штуки, разгрузили на базе ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам. - Прим. ред.)», - уточнил глава администрации.

О возобновлении прогулок по Суре идут разговоры на протяжении нескольких последних лет. Пустить речные трамвайчики планировали летом 2020 года. Они должны были курсировать от «Ростка» до Города Спутника и до Барковки.

«Одна из питерских фирм, как мне сказали, выпускает эти трамвайчики, в Москве подзакупили их. И я закуплю на бюджетные средства, и организуем курсирование этих трамвайчиков», - заявлял в начале 2019-го руководивший тогда областью Иван Белозерцев.

«Мы планируем развивать судоходство на Суре, будем запускать речные пароходы. Исходя из соображений безопасности, нельзя допустить, чтобы на воде у нас находились и суда, и катамараны одновременно», - отмечал Андрей Лузгин в 2020-м.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Москве подзакупили их. И я закуплю на бюджетные средства, и организуем курсирование этих трамвайчиков», - заявлял в начале 2019-го руководивший тогда областью Иван Белозерцев.
Счастье то какое!

Гость||

Когда троллейбусы возродят в Пензе?

Гость||

Гость писал(a):

Когда троллейбусы возродят в Пензе?
Имеется ввиду речные троллейбусики?

Гость||

А где их взять?У нас сейчас производят только париотизм и духовность.

Гость||

А где то сидит и моргает полудурошный Иван

Гость||

Гость писал(a):

Когда троллейбусы возродят в Пензе?
От тролейбусов избавляться нужно! Это пережиток прошлого! От них одни пробки, раскорячатся займут целую полосу, к томуже самый медленный вид транспорта, там одни бабки ездиют только лясы поточить!

Гость||

Гость писал(a):

Имеется ввиду речные троллейбусики?
Имеется ввиду полноценное троллейбусное сообщение в городе Пензе, воссоздание муниципального общественного транспорта, обновление троллейбусного парка, закупка троллейбусов с УАХ российского производства как в Санкт-Петербурге, модернизация и расширение контактной сети. Сейчас на дорогах всего 29 троллейбусов. Из них 0 на троллейбусных маршрутах № 1 и № 2.

Гость||

Обана...

Фарватер, дно суры проверили/чистили или решили что за 10 лет ничо не изменилось?

После "булгарии" проверки и требования усе точно потянут?

Гость||

Гость писал(a):

Имеется ввиду полноценное троллейбусное сообщение в городе Пензе, воссоздание муниципального общественного транспорта, обновление троллейбусного парка, закупка троллейбусов с УАХ российского производства как в Санкт-Петербурге, модернизация и расширение контактной сети. Сейчас на дорогах всего 29 троллейбусов. Из них 0 на троллейбусных маршрутах № 1 и № 2.
Надо закупать автобусы и газели, рогатых на свалку!

Гость||

Гость писал(a):

От тролейбусов избавляться нужно!
От дурачков вроде тебя нужно избавляться.

Гость писал(a):

Это пережиток прошлого!
Это твои бредни.

Гость||

Гость писал(a):

Надо закупать автобусы и газели, рогатых на свалку!
Тебя в раскорячку и на свалку.

Гость||

Интересно как на не судоходной реке не внесенной в реестр Правительством РФ будут осуществляться речные пассажирские перевозки? Вот и посмотрим что скажет на это Ространснадзор. Похоже кому то захотелось присоединиться к Белозерцеву в СИЗО.))))

Гость||

Гость писал(a):

Это твои бредни.
Это твои бредни, какая модорнизация контактных сетей! Автобусы экономичней, удобней, мобильней и быстрей!

Гость||

Гость писал(a):

Это твои бредни.
Грета Тумберг узбакойся уже! Иди школу окончи!

Гость||

Гость писал(a):

какая модорнизация контактных сетей!
Может мордорнизация. )))))А вы встретьтесь и покусайте друг друга.)))) Когда то троллейбусы в 80-х довольно шустро летали по городу. Насчет маршруток их столько просто не должно быть. Вообще общественный транспорт в городе должен быть исключительно муниципальным .

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Имя: Гость
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