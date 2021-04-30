В Пензе готовятся запустить работу речных трамвайчиков

30.04.2021 | 13:26

С наступлением тепла в Пензе начнут работать речные трамвайчики. Об этом сообщил мэр города Андрей Лузгин на сессии гордумы в пятницу, 30 апреля.

«Их привезли две штуки, разгрузили на базе ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам. - Прим. ред.)», - уточнил глава администрации.

О возобновлении прогулок по Суре идут разговоры на протяжении нескольких последних лет. Пустить речные трамвайчики планировали летом 2020 года. Они должны были курсировать от «Ростка» до Города Спутника и до Барковки.

«Одна из питерских фирм, как мне сказали, выпускает эти трамвайчики, в Москве подзакупили их. И я закуплю на бюджетные средства, и организуем курсирование этих трамвайчиков», - заявлял в начале 2019-го руководивший тогда областью Иван Белозерцев.

«Мы планируем развивать судоходство на Суре, будем запускать речные пароходы. Исходя из соображений безопасности, нельзя допустить, чтобы на воде у нас находились и суда, и катамараны одновременно», - отмечал Андрей Лузгин в 2020-м.