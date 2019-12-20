20.12.2019 | 18:43

Летом 2020 года по Суре все-таки должны пустить речные трамвайчики. О возрождении этого вида досуга горожан, а так же дальнейшем ремонте набережной в ходе итоговой пресс-конференции рассказал Андрей Лузгин, состоящий в должности главы администрации Пензы всего два месяца.

«Запустим движение от «Ростка» до Города Спутника и до Барковки. Пока про частоту и размер кораблей не говорим», - сообщил он.

В начале 2019-го о намерении возродить прогулочный речной транспорт в пределах Пензы заявил глава региона.

«Одна из питерских фирм, как мне сказали, выпускает эти трамвайчики, в Москве подзакупили их. И я закуплю на бюджетные средства, и организуем курсирование этих трамвайчиков», - пояснил Иван Белозерцев.

Старшее поколение горожан помнит, как от «Ростка» отчаливали теплоходы «Чайка», «Белинский» и «Лермонтов». Речной транспорт - вернее, то, что от него осталось, - в 2013-м выставили на торги и Пенза лишилась судов на семь лет. В следующем году есть надежда на то, что прогулки по Суре возобновятся.