Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 дек 2019|20:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.28  |  $  62.52

Общество | Мэр Пензы рассказал о возможном маршруте речных трамваев

20.12.2019|18:43
Печать

Летом 2020 года по Суре все-таки должны пустить речные трамвайчики. О возрождении этого вида досуга горожан, а так же дальнейшем ремонте набережной в ходе итоговой пресс-конференции рассказал Андрей Лузгин, состоящий в должности главы администрации Пензы всего два месяца.

«Запустим движение от «Ростка» до Города Спутника и до Барковки. Пока про частоту и размер кораблей не говорим», - сообщил он.

В начале 2019-го о намерении возродить прогулочный речной транспорт в пределах Пензы заявил глава региона.

«Одна из питерских фирм, как мне сказали, выпускает эти трамвайчики, в Москве подзакупили их. И я закуплю на бюджетные средства, и организуем курсирование этих трамвайчиков», - пояснил Иван Белозерцев.

Старшее поколение горожан помнит, как от «Ростка» отчаливали теплоходы «Чайка», «Белинский» и «Лермонтов». Речной транспорт - вернее, то, что от него осталось, - в 2013-м выставили на торги и Пенза лишилась судов на семь лет. В следующем году есть надежда на то, что прогулки по Суре возобновятся.

0
0
0
0
 
Гость|20.12.2019 18:59|

Давайте лучше речные экранопланчики! 21-й ж век на дворе!

Гость|20.12.2019 19:03|

Гость писал(a):

Давайте лучше речные экранопланчики! 21-й ж век на дворе!

Представляю себе, как железнодорожники берут в аренду экраноплан и выдвигаются на нем на прогулку, побухать и уху-шашлык тудэм-судэм

Гость|20.12.2019 19:05|

Мечтатели.

Гость|20.12.2019 19:05|

Ой, трамвайчики мои,

Цветики речные!

Не плывете что ко мне,

Словно не родные?

Гость|20.12.2019 19:06|

А остановки с подогревом когда будут?

Гость|20.12.2019 19:10|

Гость писал(a):

А остановки с подогревом когда будут?
Какой вы приземленный. Тут корабли будут бороздить просторы вселенной, то есть Суры. Но почему на бюджетные деньги толькл для Пензы, и нам на Хопер парочку прикупите.

Гость|20.12.2019 19:11|

А 100 автобусов большой вместимости когда будут курсировать между остановками с подогревом?

Гость|20.12.2019 19:11|

Гость писал(a):

А остановки с подогревом когда будут?
с каким подогревом-наливать что-ли там будут?

Гость|20.12.2019 19:16|

Премию меру и не одну!

Гость|20.12.2019 19:17|

Да ё-маё, таких "руководителей" специально, что ли подбирают?

Гость|20.12.2019 19:19|

Бхахахаавааааа!!

Гость|20.12.2019 19:19|

Я вздрогнула.

Гость|20.12.2019 19:19|

Гость писал(a):

Я вздрогнула.
Пукнула?

Гость|20.12.2019 19:20|

Кого уволят, если не выполнят?

А лучше посадят.

Гость|20.12.2019 19:26|

Фантазер ТЫ меня называла!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте