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Общество

У «Ростка» в Пензе предложили открыть пункт проката плавсредств

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У «Ростка» в Пензе нельзя открывать пункт проката плавательных средств. Желание разместить его изъявил один из городских предпринимателей, обратившийся на прием к мэру Андрею Лузгину.

«Мы планируем развивать судоходство на Суре, будем запускать речные пароходы. Исходя из соображений безопасности, нельзя допустить, чтобы на воде у нас находились и суда, и катамараны одновременно», - отметил глава администрации Пензы.

Тем не менее он поручил подчиненным рассмотреть возможность размещения пункта проката в других местах, там, где маршруты речного транспорта не пересекались бы, пояснили в пресс-службе мэрии.

О возобновлении прогулок по Суре говорят на протяжении нескольких последних лет. Пустить речные трамвайчики планировали летом 2020 года. Они должны были двигаться от «Ростка» до Города Спутника и до Барковки.

«Одна из питерских фирм, как мне сказали, выпускает эти трамвайчики, в Москве подзакупили их. И я закуплю на бюджетные средства, и организуем курсирование этих трамвайчиков», - заявлял губернатор Иван Белозерцев в начале 2019-го.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

И я закуплю на бюджетные средства, и организуем курсирование этих трамвайчиков», - заявлял губернатор Иван Белозерцев
Закупит за бюджетные и передаст в частные руки, как автобусы и троллейбусы.

Гость||

В общем не будет у Ростка ни речных пароходов, ни проката. Так Лузгину спокойнее.

Гость||

а что слышно про белые речные трамвайчики?

До майских они точно появятся?

Гость||

Идиоты

Гость||

Гость писал(a):

а что слышно про белые речные трамвайчики?

НЕ АКТУАЛЬНО

параходики, наше все

белые, речные

Гость||

Мало с буртасами несчастий, пусть ещё тонут пачками. Поддерживаю.

Гость||

И где эти речные пароходы?Белозерцев обещал клятвенно в этом году запустить...

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцев обещал клятвенно в этом году запустить...
ты попатала.

он обещал их в 2019 запустить!

Гость||

Вы ещё незаконную пантонную переправу уберите у пляжа Русеевского она тоже мешает судоходству.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы планируем развивать судоходство на Суре, будем запускать речные пароходы. Исходя из соображений безопасности, нельзя допустить, чтобы на воде у нас находились и суда, и катамараны одновременно», - отметил глава администрации Пензы.
На данный момент эксплуатация пассажирских судов на данном отрезке не судоходной реки Суры невозможна,по законодательству РФ!А теперь конкретно,губернатору надо сделать запрос в РОСТРАНСНАДЗОР РФ /Госморречнадзор/ о создании подразделения Волжского управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Волжское УГМРН Ространснадзора) (г. Нижний Новгород)в г.Пенза - без создания этого подразделения у нас по законам РФ эксплуатация пассажирских судов в городе Пенза невозможна.Кроме того участок р.Суры в пределах города не судоходный ,судоходные реки определены постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2002 года №1800-р с последующими изменениями и добавлениями.Для того что бы сделать её судоходной её надо капитально чистить,в том числе от огромного количества грунта который попал в реку при реконструкции дороги ул.Набережная реки Мойки,реконструкции Свердловского и Бакунинского мостов ,она сильно заилена и замусорена и такие работы не велись уже около 35 лет и это огромные деньги,нужна будет не только техника ,но и временная площадка складирования иловых отложений в пределах водоохранной зоны (со всеми вытекающими),мини завод по их переработки и полигон по захоронению отходов.Далее нужно создать навигационную обстановку — начиная с составления карт, где будут отмечены все мели, излучины, рельеф дна и тому подобное,оформить всё документально,и это уже в компетенции правительства РФ.*****

Гость||

*****И вот только после того как Премьер-министр РФ,на данный момент Мишустин подпишет изменения в постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2002 года №1800-р признать участок реки Сура в черте города Пензы от ..... и до ...... (они вроде бы хотят продлить до Засечного-Спутника) ,то вот только тогда нужно будет перестроить участок речного транспорта на Свободы 2 ,возможно со строительством закрытого эллинга,постройки буксируемых понтонных пристаней,и покупки пары теплоходов что то типа Фонтанки. Сможет нынешний губернатор провернут всю эту работу ,однозначно нет ,он только с министром природных ресурсов по поводу очистки Суры договаривался как с предыдущим,так и с нынешним ,а мимо фед.программ область пролетела,обещания на словах были ,но .... ,все как всегда.

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