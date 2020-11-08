У «Ростка» в Пензе предложили открыть пункт проката плавсредств

08.11.2020 | 13:05

У «Ростка» в Пензе нельзя открывать пункт проката плавательных средств. Желание разместить его изъявил один из городских предпринимателей, обратившийся на прием к мэру Андрею Лузгину.

«Мы планируем развивать судоходство на Суре, будем запускать речные пароходы. Исходя из соображений безопасности, нельзя допустить, чтобы на воде у нас находились и суда, и катамараны одновременно», - отметил глава администрации Пензы.

Тем не менее он поручил подчиненным рассмотреть возможность размещения пункта проката в других местах, там, где маршруты речного транспорта не пересекались бы, пояснили в пресс-службе мэрии.

О возобновлении прогулок по Суре говорят на протяжении нескольких последних лет. Пустить речные трамвайчики планировали летом 2020 года. Они должны были двигаться от «Ростка» до Города Спутника и до Барковки.

«Одна из питерских фирм, как мне сказали, выпускает эти трамвайчики, в Москве подзакупили их. И я закуплю на бюджетные средства, и организуем курсирование этих трамвайчиков», - заявлял губернатор Иван Белозерцев в начале 2019-го.