Пенсионерка напомнила спикеру Госдумы о коррупции в Пензе

30.04.2021 | 20:34

Пенсионерка из Саратова привела Пензу в качестве примера, рассказывая о воровстве чиновников председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Общение спикера с пожилой женщиной состоялось во время его рабочей поездки в Саратов. Видео опубликовали в пятницу, 30 апреля, в телеграм-канале «Володин Саратов».

«Воруют, воруют, и ничего. Вот сейчас этого в Пензе, да, при обыске - 500 млн. Там, что, все кругом были глухонемые?» - спросила пенсионерка у Володина, имея в виду бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток. Ранее федеральные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что при обыске у экс-главы региона нашли около полумиллиона рублей.

Женщина поинтересовалась у спикера Госдумы, закончится ли «это» когда-нибудь. Тот ответил утвердительно.

«Вот я говорю, а другие люди боятся сказать», - констатировала женщина. Она попросила «убавить вранье» и сказать всем, что люди все видят.

«Вы сказали мне? Сказали. Я вас услышал? Услышал», - заключил Володин.