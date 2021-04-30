Общество

Пенсионерка напомнила спикеру Госдумы о коррупции в Пензе

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Пенсионерка из Саратова привела Пензу в качестве примера, рассказывая о воровстве чиновников председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Общение спикера с пожилой женщиной состоялось во время его рабочей поездки в Саратов. Видео опубликовали в пятницу, 30 апреля, в телеграм-канале «Володин Саратов».

«Воруют, воруют, и ничего. Вот сейчас этого в Пензе, да, при обыске - 500 млн. Там, что, все кругом были глухонемые?» - спросила пенсионерка у Володина, имея в виду бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток. Ранее федеральные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что при обыске у экс-главы региона нашли около полумиллиона рублей.

Женщина поинтересовалась у спикера Госдумы, закончится ли «это» когда-нибудь. Тот ответил утвердительно.

«Вот я говорю, а другие люди боятся сказать», - констатировала женщина. Она попросила «убавить вранье» и сказать всем, что люди все видят.

«Вы сказали мне? Сказали. Я вас услышал? Услышал», - заключил Володин.

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Источник — видео «Володин Саратов»
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Гость||

И володин ворует, ворует и ничего. Он же путриот

Гость||

Надо было не лоб в лоб,а по лбу ему палкой

Гость||

Хорошо его пенсионерка отчитала. Так ему!

Гость||

Почему Володин не вытащил Ивана с кичи? Дело то одно делали,бедных обирали.

Гость||

Доходы населения США подскочили в марте текущего года на 21,1% относительно предыдущего месяца, следует из данных Минторга страны.

Это рекордный подъем показателя. Он был обусловлен увеличением финансовой помощи американцам со стороны правительства, сообщает «Финмаркет».

Гость||

У Ивана скоро отбой.

Гость||

"Я вас услышал? Услышал" Три раза за. История нас давно научила что "Буржуи услышат народ только через стук прикладами в ворота своих дворцов" (С)

Гость||

Есть Путин-есть Россия!

Гость||

Полмесяца не сажают едросовцев.Сбит темп,потеряно золотое время.

Гость||

Да ярая навальнистка,точь в точь,что и Лёха сиделец.

Врут и воруют, воруют и врут!

Гость||

Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вы сказали мне? Сказали. Я вас услышал? Услышал»,
"Я на вас клал?. Клал. На голову не давит?. Нет."

Имя: Гость
Комментарий:

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