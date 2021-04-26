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Общество

Мельниченко рассказал о трагедии, запомнившейся ему на всю жизнь

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В понедельник, 26 апреля, на планерке в региональном правительстве, где обсуждалось отравление детей в Нижнем Ломове, врио губернатора Олег Мельниченко рассказал о ЧП, запомнившемся ему на всю жизнь.

«В 2001 году у нас трагедия произошла в поселке Лесном. Дети погибли, причем массовая гибель детей была. Купались в озере, а в это время включили напряжение из близлежащего учреждения исправительного, и дети погибли оттого, что получили поражение электричеством. Тогда Василий Кузьмич (Бочкарев. - Прим. ред.) мне поручал лично до каждой семьи доводить информацию о гибели их детей. Это на всю оставшуюся жизнь», - признал он.

С 2001 по 2004 год Мельниченко занимал пост заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы, в который входит поселок Лесной.

Напомнив о трагедии, он призвал подчиненных максимально ответственно подойти к обеспечению порядка в майские праздники, чтобы не допустить ЧП на вверенных объектах.

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Гость||

Почему второй лицей эвакуировали?

Гость||

ужас какой. а чинки все живы-здоровы

Гость||

Это отравление хлором, такие соучаи в России случаются регулярно.В Буртасах и Суре круглый год одно окно открыто.Всех вывели сразу и соава богу.Астматикам и аллергикам в бассейне делать нечего .А если там бабушки заплыв бы делали ? Порядок должен быть везде и мозги у людей.

Гость||

Гость писал(а):

> Почему второй лицей эвакуировали?

у меня сын после 4-го урока пошел домой. На крыльце говорит стоят два спецназовца. Заглядывали на уроке в класс. Что там случилось?

Гость||

Вздрогнул?

Гость||

экстремизмь нашли?

Гость||

при очень очень плохом отношении к единой россии Мельниченко пока еще сохранияет некое доверие у меня

Гость||

Гость писал(а):

> при очень очень плохом отношении к единой россии Мельниченко пока еще

> сохранияет некое доверие у меня

Мельниченко не бох, прогнила вся система сверху донизу, один человек уже ничего не исправит.

Гость||

Гость писал(a):

прогнила вся система сверху донизу, один человек уже ничего
Вы дурачек?

Гость||

А почему Кузьмич Вас тогда не уволил, если на веренной Вами территории дети гибнут?

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

прогнила вся система сверху донизу, один человек

> уже ничего

> Вы дурачек?

Вышел из палаты и потерялся, своих ищешь?

Гость||

Гость писал(a):

при очень очень плохом отношении к единой россии Мельниченко пока еще сохранияет некое доверие у меня
Царь хороший, бояре плохие. Знакомо...

Гость||

То Белозерцев все делился воспоминаниями и семейными фотографиями, то теперь новый врио. Стиль работы не меняется.

Имя: Гость
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