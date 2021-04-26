Мельниченко рассказал о трагедии, запомнившейся ему на всю жизнь

26.04.2021 | 12:33

В понедельник, 26 апреля, на планерке в региональном правительстве, где обсуждалось отравление детей в Нижнем Ломове, врио губернатора Олег Мельниченко рассказал о ЧП, запомнившемся ему на всю жизнь.

«В 2001 году у нас трагедия произошла в поселке Лесном. Дети погибли, причем массовая гибель детей была. Купались в озере, а в это время включили напряжение из близлежащего учреждения исправительного, и дети погибли оттого, что получили поражение электричеством. Тогда Василий Кузьмич (Бочкарев. - Прим. ред.) мне поручал лично до каждой семьи доводить информацию о гибели их детей. Это на всю оставшуюся жизнь», - признал он.

С 2001 по 2004 год Мельниченко занимал пост заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы, в который входит поселок Лесной.

Напомнив о трагедии, он призвал подчиненных максимально ответственно подойти к обеспечению порядка в майские праздники, чтобы не допустить ЧП на вверенных объектах.