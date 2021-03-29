Общество

В Пензенской области смягчили режим повышенной готовности

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В Пензенской области внесли изменения в режим повышенной готовности, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписал в понедельник, 29 марта, врио губернатора Олег Мельниченко.

Ранее для граждан старше 65 лет действовал режим самоизоляции. Теперь нанимателям рекомендовали в приоритетном порядке переводить сотрудников этой возрастной группы на удаленную работу.

«Неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, (обязать. - Прим. ред.) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений в период с 9:00 до 12:00 часов», - говорится в постановлении.

Заболевания, перечисленные в перечне, - это сахарный диабет, астма, бронхоэктатическая болезнь, хроническая болезнь почек, легочное сердце и нарушения легочного кровообращения.

Речь идет и о людях с трансплантированными органами и тканями, злокачественными новообразованиями, острым лейкозом, высокозлокачественной лимфомой, рецидивами и резистентными формами других лимфопролиферативных заболеваний, хроническим миелолейкозом в фазах хронической акселерации и бластного криза.

Режим повышенной готовности продлен до 30 апреля включительно.

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Гость||

Ученые обнаружили новый штамм коронавируса - российский.

Он опасен во время митингов оппозиции и абсолютно безвреден во время голосования за конституцию.

А во время парада 9 мая, даже немножечко полезен.

Гость||

Какую удалённую работу для 65+? Смешно. Всякие уборщицы и вахтёры как работали, так и работают. На "Почте России" к примеру тоже сотрудников пожилого возраста достаточно. Пока одни на больничном, другие что называется за себя и за того парня трудятся. Когда уже этот фарс закончится? Стоит в магазине маску забыть надеть, уже чувствуешь себя голым.

Гость||

Гость писал(a):

Ученые обнаружили новый
А вот и дурачок, пьянь пробитая, отметился.

Гость||

Гость писал(a):

Стоит в магазине маску забыть надеть, уже чувствуешь себя голым.
А что сказать то хотел, дурачоК?

Гость||

Мельниченко подписал постановление?

Гость||

С такими заболеваниями, которые в перечне и жить то не получится, не то бы ходить куда-то.

Это потом мадам черемушкина перечислит, озвучивая статистику смертей.

Гость||

Гость писал(a):

Это потом мадам черемушкина перечислит
Уже не перечислит. Не до нас ей теперь...

Имя: Гость
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