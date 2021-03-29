В Пензенской области смягчили режим повышенной готовности

29.03.2021 | 19:03

В Пензенской области внесли изменения в режим повышенной готовности, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписал в понедельник, 29 марта, врио губернатора Олег Мельниченко.

Ранее для граждан старше 65 лет действовал режим самоизоляции. Теперь нанимателям рекомендовали в приоритетном порядке переводить сотрудников этой возрастной группы на удаленную работу.

«Неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, (обязать. - Прим. ред.) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений в период с 9:00 до 12:00 часов», - говорится в постановлении.

Заболевания, перечисленные в перечне, - это сахарный диабет, астма, бронхоэктатическая болезнь, хроническая болезнь почек, легочное сердце и нарушения легочного кровообращения.

Речь идет и о людях с трансплантированными органами и тканями, злокачественными новообразованиями, острым лейкозом, высокозлокачественной лимфомой, рецидивами и резистентными формами других лимфопролиферативных заболеваний, хроническим миелолейкозом в фазах хронической акселерации и бластного криза.

Режим повышенной готовности продлен до 30 апреля включительно.