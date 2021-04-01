Общество

Пензенцам старше 65 лет продлили режим самоизоляции

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В Пензенской области для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продлили до 1 мая.

Соответствующие изменения в постановление о введении режима повышенной готовности в регионе были внесены в четверг, 1 апреля.

«Для лиц в возрасте 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях, периоды с 01.04.2021 по 14.04.2021 включительно, с 15.04.2021 по 28.04.2021 включительно, с 29.04.2021 по 30.04.2021 считаются обязательными по соблюдению режима самоизоляции», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Уточняется, что листки нетрудоспособности работающим пенсионерам будут оформлять по ранее установленным правилам.

При последнем продлении режима повышенной готовности гражданам старше 65 лет разрешили посещать объекты торговли и аптеки в период с 9:00 до 12:00. В новом документе таких данных уже нет.

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Гость||

Новый крут! На месяц разом!

Гость||

Ааааааа, это же 1 апреля сегодня. ПОШУТИЛИ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Соответствующие изменения в постановление о введении режима повышенной готовности в регионе были внесены в четверг, 1 апреля.
Конкретики совсем нет: кем внесены изменения, на основании чего, что дадут в итоге эти изменения? Новая власть считает, что старшее поколение должно существовать в концлагере, за колючей проволокой? В то время, когда для молодых открыли в ночное время рестораны, бары, бордели с саунами и т.д..

Гость||

Пхоже шутка. Народ с 31 уже уволился, а тут...

Гость||

Гость писал(a):

Новая власть считает, что старшее поколение должно существовать в концлагере, за колючей проволокой? В то время, когда для молодых открыли в ночное время рестораны, бары, бордели с саунами и т.д..
Административная евгеника. Улучшают состав населения путём отбраковки балласта. Далее вероятен полный запрет выхода пенсов из дома без штампа о вакцинации.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Новая власть считает, что старшее поколение должно существовать в концлагере, за колючей проволокой? В то время, когда для молодых открыли в ночное время рестораны, бары, бордели с саунами и т.д..
Административная евгеника. Улучшают состав населения путём отбраковки балласта. Далее вероятен полный запрет выхода пенсов из дома без штампа о вакцинации.
Трусливый Ванёк просто не успел и не осмелился этого сделать. Хотя успел отдать приказ по деревням силой свозить всех пожилых на вакцинацию.

Гость||

ПОЧЕМУ 71-ЛЕТНИЙ Калашников шастает по городу, без маски, не соблюдает социальную дистанцию???

Гость||

Гость писал(a):

ПОЧЕМУ 71-ЛЕТНИЙ Калашников шастает по городу, без маски, не соблюдает социальную дистанцию???
Для особ, приближённых к императору, существуют привилегии. И право на жизнь без ограничений.

Гость||

Меня неприятно удивляет, почему на химическую стерилизацию собак не нашли средств, а пожилых так осчастливили?

Гость||

Гришаев, Столярова, Чугай, Калашников, Пинишина, Окороков, Кислов на самоизоляции?

Гость||

До 65 лет можно куда и когда угодно: в бары, рестораны, бордели, на попойки и разврат в охотничьих заимках.

Имя: Гость
Комментарий:

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