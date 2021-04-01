Пензенцам старше 65 лет продлили режим самоизоляции

01.04.2021 | 15:30

В Пензенской области для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продлили до 1 мая.

Соответствующие изменения в постановление о введении режима повышенной готовности в регионе были внесены в четверг, 1 апреля.

«Для лиц в возрасте 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях, периоды с 01.04.2021 по 14.04.2021 включительно, с 15.04.2021 по 28.04.2021 включительно, с 29.04.2021 по 30.04.2021 считаются обязательными по соблюдению режима самоизоляции», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Уточняется, что листки нетрудоспособности работающим пенсионерам будут оформлять по ранее установленным правилам.

При последнем продлении режима повышенной готовности гражданам старше 65 лет разрешили посещать объекты торговли и аптеки в период с 9:00 до 12:00. В новом документе таких данных уже нет.