Жители области проголосуют за благоустройство своих городов

12.04.2021 | 14:00

С 26 апреля по 30 мая жители Пензенской области смогут принять участие в электронном голосовании за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участвуют шесть муниципальных образований региона: Пенза, Заречный, Кузнецк, Каменка, Нижний Ломов и Сердобск. В качестве объекта, который необходимо привести в порядок, можно выбрать парк или набережную, сквер или улицу, площадь или другое общественное пространство.

В Пензе, к примеру, в перечень вошли 25 зон. Это скверы (за ДС «Воейков», у дизельного завода и «Химмаша», у клинической больницы № 4, в районе улиц Октябрьской и Терновского, имени В. В. Тарасова и В. Г. Белинского, Дружбы, Пионерский, Студенческих отрядов, Героев-чернобыльцев, «Молодая семья», «40 лет Победы», Семейный), набережная в районе моста Дружбы, Тропа здоровья, лестничный марш от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому храму, зона отдыха у Арбековских прудов, ПКиО «Комсомольский», Привокзальная площадь, зеленая зона на улице Попова.

Также отдать голос можно за общественные территории на проспекте Строителей, 89, улице Лядова, 2, и в границах улиц Володарского, Максима Горького, Пушкина и Красной.

Принять участие в рейтинговом голосовании может любой житель области, достигший 14 лет. Для этого нужно зайти на региональную страницу конкурса 58.gorodsreda.ru через сайт госуслуг или зарегистрироваться, указав в форме регистрации ФИО, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты и номер телефона. Затем выбрать из списка общественную территорию и проголосовать за нее (только один раз).

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, включат в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

В предыдущие годы обновили многие общественные территории благодаря активной позиции граждан.