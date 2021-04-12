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Общество

Жители области проголосуют за благоустройство своих городов

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С 26 апреля по 30 мая жители Пензенской области смогут принять участие в электронном голосовании за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участвуют шесть муниципальных образований региона: Пенза, Заречный, Кузнецк, Каменка, Нижний Ломов и Сердобск. В качестве объекта, который необходимо привести в порядок, можно выбрать парк или набережную, сквер или улицу, площадь или другое общественное пространство.

В Пензе, к примеру, в перечень вошли 25 зон. Это скверы (за ДС «Воейков», у дизельного завода и «Химмаша», у клинической больницы № 4, в районе улиц Октябрьской и Терновского, имени В. В. Тарасова и В. Г. Белинского, Дружбы, Пионерский, Студенческих отрядов, Героев-чернобыльцев, «Молодая семья», «40 лет Победы», Семейный), набережная в районе моста Дружбы, Тропа здоровья, лестничный марш от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому храму, зона отдыха у Арбековских прудов, ПКиО «Комсомольский», Привокзальная площадь, зеленая зона на улице Попова.

Также отдать голос можно за общественные территории на проспекте Строителей, 89, улице Лядова, 2, и в границах улиц Володарского, Максима Горького, Пушкина и Красной.

Принять участие в рейтинговом голосовании может любой житель области, достигший 14 лет. Для этого нужно зайти на региональную страницу конкурса 58.gorodsreda.ru через сайт госуслуг или зарегистрироваться, указав в форме регистрации ФИО, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты и номер телефона. Затем выбрать из списка общественную территорию и проголосовать за нее (только один раз).

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, включат в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

В предыдущие годы обновили многие общественные территории благодаря активной позиции граждан.

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Источник — фото № 1 penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Участвуют шесть муниципальных образований региона: Пенза, Заречный, Кузнецк, Каменка, Нижний Ломов и Сердобск
В деревнях наводить порядок не будут? Деревни пустят под бульдозер? Поля нужны туркама, золотой короне, французам. Мы на этом празднике лишние?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе, к примеру, в перечень вошли 25 зон. Это скверы (за ДС «Воейков», у дизельного завода и «Химмаша», у клинической больницы № 4, в районе улиц Октябрьской и Терновского, имени В. В. Тарасова и В. Г. Белинского, Дружбы, Пионерский, Студенческих отрядов, Героев-чернобыльцев, «Молодая семья», «40 лет Победы», Семейный), набережная в районе моста Дружбы, Тропа здоровья, лестничный марш от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому храму, зона отдыха у Арбековских прудов, ПКиО «Комсомольский», Привокзальная площадь, зеленая зона на улице Попова.
Хоть где либо предусмотрен монжа системы "автоплива" ? Если нет - выброшенные деньги - воровство. Опять получится редкотравье сорной , редкой пыльной травы . Я надеюсь никчемный зелен строй не будет до этого допущен с их устаревшими, дорогими, зачастую откатными работниками ?

Гость||

Лучше бы вместо благоустройства водопроводы ремонтировали. Водопроводы старые, часто выходят из строя, из-за чего частые отключения воды. Нужно в первую очередь решать насущные проблемы людей, а потом заниматься украшательством. А у нас всё наоборот.

Гость||

Благоустройство сводится к плитке и уничтожению зелени. Не делайте ничего, не губите, просто норм тротуары заасфальтируйте!

Гость||

Гость писал(a):

зона отдыха у Арбековских прудов
На восстановление крыши ресторана Бочка!))))))Сам за свои семейные пруды чисть , рыло не треснет от бюджетных то!

Гость||

Гость писал(a):

Не делайте ничего, не губите, просто норм тротуары заасфальтируйте!
+100500

Гость||

Нужны красивые, современные газоны! Чем больше газона - меньше пыли и жары !!! Да и красиво будет если сделают грамотные люди. У нас в городе нет ни одного газона на котором хотеся полежать посидеть - отдохнуть.

Гость||

Отложить абсолютно все проекты до выборов в сентябре , после всего случившегося к этой власти веры нет ни какой! Они продолжают воровать даже после чистки! И ещё не известно что будет в сентябре и кто конкретно будет у руля.

Гость||

Памятник Победы и то срамота, неужели город не может себе позволить нанять профессионалов и сделать европейский уровень!? Ну или хотя бы как в Волгограде на Кургане.

Гость||

все это такое ощущение для господ, а мы лишние, если только подмести

Гость||

Гость писал(a):

к этой власти веры нет ни какой! Они продолжают воровать даже после чистки
О какой чистке вы говорите? То что мелкая рыбешка в виде ивана этапом ушла в купе со Шпигалем ? Так это так ... мелкота, основное воровство идёт эшелонами во всех кругах и сферах пензенских глуповатых бездельников !!! Чистка это десятки арестов ежедневно! В течении нескольких месяцев! Это сотни миллиардов конфискованных денег! Гектары земель и зданий Вот что такое чистка ! У нас вся водоохранная зона заселена и в частных руках. А вы про мелочь Ивана вспоминаете случайно залетевшего на копейках.

Гость||

Вся Пенза в говне. Пешком ходить невозможно.

Гость||

помоему лишняя затея и ерунда...эта прямая обязанность глав районов,мупов,жкх,меров и их замов!!!!

город утопает в грязи...внутридворовые территории все разбиты,ямы,лужи,грязь и хаос..Пример ГПЗ-24

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