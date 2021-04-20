Стало известно, у кого из депутатов Заксобра снизились доходы

20.04.2021 | 12:33

Законодательное собрание Пензенской области обнародовало сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов шестого созыва за 2020 год.

Как оказалось, у 16 народных избранников из 35 (36-й - Алексей Марьин, к которому мандат Вячеслава Космачева перешел только в 2021 году) благосостояние ухудшилось по сравнению с 2019-м.

Так, Федор Тощев, который в прошлый раз задекларировал самый большой доход среди депутатов за 2019 год (401 млн 952 тыс. 668 рублей), в 2020-м получил на 183 млн меньше - 218 млн 279 тыс. 27. У него есть половина квартиры (121,1 кв. м), автомобили Chevrolet Niva, три «Лады-Ларгус», «Газель Next», UAZ Pickup и прицеп.

Олег Кочетков сообщил о доходе в размере 41 млн 529 тыс. 874 рубля (за 2019-й - 56 млн 201 тыс. 655). В его собственности четыре земельных участка (1 780, 906, 600 и 1 000 кв. м), жилой дом (61 кв. м), квартира (223,1), 1/4 доли в квартире (106,9 кв. м), 105/10 000 доли автостоянки (3 707,2 кв. м) и 21/1 000 доли автостоянки (3 707,2 кв. м). Владеет снегоболотоходом Can-Am Outlander Max XT 800-НО и прицепом к легковому автомобилю 829450.

Дмитрий Петров задекларировал сумму 24 млн 355 тыс. 356 рублей (за 2019-й - 29 млн 910 тыс. 980). У него 7 земельных участков (2 271, 1 296, 1 440, 1 139, 1 387, 1 127, 865 кв. м), два жилых дома (192,5 и 61,4 кв. м), стоянка (1 903,4 кв. м), шесть нежилых помещений (243, 55, 49, 51, 45 и 84 кв. м) и два гаража (70 и 71 кв. м). Депутат владеет автомобилем Chevrolet Niva и двумя автоприцепами.

Олег Букин получил 16 млн 451 тыс. 756 рублей (за 2019-й - 27 млн 280 тыс. 73). В его собственности находятся жилой дом (336,9 кв. м), четыре земельных участка (1 318, 1 807, 1 723 и 1 426 кв. м), квартира (180,8 кв. м), треть квартиры (63,6 кв. м), семь нежилых помещений (551,3; 74,5 и 82,3, 25, 33, 26,5, 67,2 кв. м), гараж (74,9 кв. м), два административных здания (129,7 и 132,6 кв. м), производственный корпус УАТ (1 561,4 кв. м), административно-производственное здание (1 451,6 кв. м), склад для хранения цемента РМЦ (242,4 кв. м), часть нежилого здания склада РМЦ (110,3 кв. м), проходная РМЦ (4,8 кв. м), нежилое здание (274,8 кв. м), художественная мастерская (93,5 кв. м).

Депутат также владеет парком грузовых и легковых автомобилей: два Daewoo Matiz, Ford Mondeo, Lexus LX570, BMW X7, пять ВАЗ-2104, три ВАЗ-2105, четыре ВАЗ-2106, десять ВАЗ-2107, две ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2112, «Лада-Гранта», 18 грузовых автомобилей марки ГАЗ, два КамАЗа, шесть прицепов, два автокрана, автопогрузчик и экскаватор-погрузчик.

Людмила Глухова сообщила о доходе в размере 15 млн 69 тыс. 254 рубля (за 2019-й - 25 млн 138 тыс. 222). Она имеет один земельный участок (1 136 кв. м) и половину другого (96 кв. м), жилой дом (160,8 кв. м), нежилое помещение (23,4 кв. м), 2/3 доли нежилого помещения (137,9 кв. м), магазин (47,1 кв. м) и две квартиры (73,6 и 71,5 кв. м), 2/75 доли нежилого здания (3 641,3 кв. м). Также у нее в распоряжении есть Toyota RAV4 и Тoyota Land Cruiser 200.

Николай Лукьянов задекларировал 12 млн 294 тыс. 273 рубля (за 2019-й - 15 млн 610 тыс. 258). У него есть земельные участки (1 652; 575 000; 1 475; 117; 38; 127 кв. м), еще на одном (1 721 кв. м) он владеет 27/100 доли, нежилое здание (998,3 кв. м, 46/100 доли площадью 804 кв. м), кафе (858,2 кв. м), нежилое помещение (1 647,5 кв. м). Также у него есть Mercedes-Benz S500 4MATIC.

Михаил Дралин сообщил о доходе в размере 6 млн 194 тыс. 37 рублей (за 2019-й - 16 млн 316 тыс. 566). В его собственности два жилых дома, в которых он владеет 1 484/5 400 доли, и еще два жилых дома, где на него записано 217/5 400 доли. Общая площадь всех четырех строений 343 кв. м. Также он имеет автоприцеп МЗСА 832310, мотоцикл Yamaha FZ6-SS2 и снегоболотоход Polaris Ranger XP 800 EFI.

Ильдар Акчурин задекларировал доход в 5 млн 116 тыс. 461 рубль (за 2019-й - 23 млн 715 тыс. 826). Ему принадлежат четыре земельных участка (10 615, 2 872, 12 099 и 1 019 кв. м), жилой дом (626,3 кв. м), два нежилых здания (6 834,2; 581,5 кв. м), четыре стоянки (2 508; 2 586,4; 1 773; 224 кв. м). Он имеет три легковых автомобиля: «Лада-Веста», Porsche Cayenne S, Land Rover Range Rover, а также два автоприцепа.

Валерий Лидин указал в декларации сумму 4 млн 690 тыс. 839 рублей (за 2019-й - 4 млн 714 тыс. 575). У него есть земельные участки (491 и 26 кв. м), две квартиры (86 и 91,3 кв. м), садовый домик (20 кв. м), гараж (23,6 кв. м) и автомобиль Audi Q7.

Михаил Лисин (назначенный в 2021 году бизнес-омбудсменом) получил 4 млн 502 тыс. 74 рубля (за 2019-й - 4 млн 805 тыс. 976). В его собственности четыре земельных участка (1 180, 888, 580 и 20 кв. м), два жилых дома (260,7 и 31 кв. м), жилое строение (20,9 кв. м) и три гаража (401,5; 58 и 17,8 кв. м).

Виктор Кондрашин сообщил о доходе в 3 млн 668 тыс. 437 рублей (за 2019-й - 4 млн 16 тыс. 146). У него есть квартиры (53, 9 кв. м и 64 кв. м), а также Mitsubishi Outlander.

Николай Котов за 2020 год получил 1 млн 451 тыс. 641 рубль (за 2019-й - 1 млн 767 тыс. 280). В его собственности два земельных участка (816 и 779 кв. м), жилой дом (169 кв. м), гараж (64,6 кв. м) и котельная (8,7 кв. м). Владеет автомобилем Hyundai Santa Fe.

Владимир Кириллов указал доход в размере 1 млн 99 тыс. 271 рубля (за 2019-й - 1 млн 284 тыс. 818). Он владеет земельным участком (1 381 кв. м.) и жилым домом (256,1 кв. м.).

Александр Ломовцев задекларировал доход на сумму 1 млн 195 тыс. 909 рублей (за 2019-й - 1 млн 620 тыс. 637). У него есть земельный участок (1 485 кв. м), жилой дом (180,8 кв. м), две квартиры (56 и 29,3 кв. м) и гараж (21,5 кв. м). Также в его собственности находится UAZ Patriot и мотоцикл «Патрон» ХОБО 125.

Александр Климов отчитался о 753 тыс. 645 рублях (за 2019-й - 754 тыс. 524) доходов. Он владеет третью квартиры (50,4 кв. м), автомобилем Hyundai Creta.

Самый низкий доход задекларировал Вадим Боринштейн - 604 тыс. 753 рубля (за 2019-й - 749 тыс. 858). В его собственности находятся земельный участок (754 кв. м), 24/1 000 доли участка (2 172 кв. м), половина квартиры (142,5 кв. м), здание (45,1 кв. м). Автомобиля нет.

Ранее сообщалось, что у 19 депутатов благосостояние в 2020 году повысилось.