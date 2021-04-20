У половины депутатов Заксобра в 2020 году увеличились доходы

20.04.2021 | 11:59

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва отчитались о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

При этом у 19 из них благосостояние повысилось.

Так, Юрий Старкин указал в декларации сумму 147 млн 335 тыс. 909 рублей (за 2019-й - 115 млн 707 тыс. 796, за 2018-й - 147 млн 602 тыс. 427). У него есть земельный участок (4 883 кв. м), кафе (485,8 кв. м), два магазина (58,8 и 94,5 кв. м), гидротехническое сооружение (плотина, протяженность 180 м, ширина 8 м), три нежилых помещения (93,4, 95,4 и 1 317,7 кв. м) и жилой дом (92,4 кв. м). Депутат владеет несколькими транспортными средствами: Toyota Land Cruiser 200, BMW 730 D, двумя автофургонами, грузовыми автомобилями ГАЗ-274700, УАЗ-3303-01, ММЗ-4502, ВИС-234520-30.

Борис Кулагин задекларировал 79 млн 180 тыс. 744 рубля (за 2019-й - 44 млн 558 тыс. 280). Он владеет земельным участком (1 498 кв. м), жилым домом (485,4 кв. м), тремя автомобилями (двумя Lexus LX 570 и UAZ Hunter), прицепом 820450 и снегоходом.

Доход Владимира Вдонина составил 29 млн 778 тыс. 153 рубля (за 2019-й - 29 млн 616 тыс. 150). У него есть два земельных участка (2 100 и 2 285 кв. м - 1/4 доли), жилой дом (336,4 кв. м) и 1/4 доли в другом доме (405,4 кв. м), 1/4 доли гаража (52,1 кв. м), гараж (22,3 кв. м) и два сарая по 23,3 кв. м. В общей совместной собственности с супругой квартира (35,9 кв. м). Также у Вдонина имеются Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser Prado и автоприцеп.

Игорь Борисов отчитался о доходе в 23 млн 516 тыс. 490 рублей (за 2019-й - 21 млн 670 тыс. 303). Он владеет земельными участками (3 000, 2 031), тремя участками (2/5 доли, 5 088, 5 090 и 4 799 кв. м кв. м), участком (50/100 доли, 2 067 кв. м), двумя жилыми домами (123,1 и 102,1), половиной жилого дома (699,7 кв. м), 2/5 доли в жилом доме (180,9 кв. м), 2/5 доли в нежилых зданиях (23,1 и 79,8 кв. м). Машины нет.

Вениамин Африканов сообщил о доходе в сумме 14 млн 610 тыс. 983 рубля (за 2019-й - 8 млн 243 тыс. 581). В его собственности две квартиры (46,3 и 81,9 кв. м) и три нежилых помещения (16,1, 18 и 18 кв. м). Машины нет.

Юлия Лазуткина отчиталась о доходе в 14 млн 278 тыс. 808 рублей (за 2019-й - 3 млн 202 тыс. 835). Ей принадлежат три квартиры (135,6; 80,1 и 47 кв. м), а также BMW X5 XDrive30d.

Алексей Петров (в прошлом году он задекларировал самый низкий доход - 715 тыс. 372 рубля), в 2020-м получил 9 млн 686 тыс. 458. В прежней декларации у него фигурировали две квартиры (82,6 кв. м и 35,5 кв. м), в этой - земельный участок (29 кв. м), нежилое помещение (53,4 кв. м) и гараж (26,3 кв. м).

Вадим Супиков за год получил доход в сумме 8 млн 222 тыс. 686 рублей (за 2019-й - 7 млн 619 тыс. 254). Он имеет три земельных участка (1 745, 1 706, 1 068 кв. м), жилой дом (229,1 кв. м), квартиру (155,5 кв. м), хозяйственную постройку (152,4 кв. м), три нежилых помещения (1 440, 742,8 и 5,2 кв. м), нежилое подсобное помещение для хранения автомобиля (25,3 и 31,1 кв. м), подвал (11,4 кв. м). Депутат владеет автомобилем Mercedes-Benz GL 500 4MATIC.

Сергей Ванюшин подал сведения о доходе в размере 7 млн 313 тыс. 460 (за 2019-й - 4 млн 6 тыс. 736). В его собственности находятся земельный участок (1 316 кв. м), жилой дом (141,5 кв. м) и пять автомобилей: Mercedes-Benz S, BMW X7, ГАЗ-2705, «Лада-Ларгус» и «Лада-Веста».

Владимир Полукаров получил 6 млн 641 тыс. 442 рубля (за 2019-й - 2 млн 653 тыс. 391). Он имеет земельный участок (952 кв. м), жилой дом (190 кв. м) и гараж (70,3 кв. м). У народного избранника есть автомобили Toyota Highlander и «Нива».

Доход Александра Гулякова составил 6 млн 170 тыс. 876 рублей (за 2019-й - 5 млн 355 тыс. 725). Он владеет земельным участком (2 607 кв. м), жилым домом (312,6 кв. м) и гаражом (144,4 кв. м). У него есть Lexus LX 570 и ГАЗ-М21-УС.

Николай Макаров сообщил о доходе в 5 млн 55 тыс. 733 рубля (за 2019-й - 4 млн 852 тыс. 395). У него есть земельный участок (1 793 кв. м), жилой дом (529 кв. м) и 1/3 квартиры (122,1 кв. м). Также в его собственности находится Mercedes-Benz ML 350 BLUETEC 4M A.

Сергей Егоров доложил о доходе в 3 млн 501 тыс. 929 рублей (за 2019-й - 3 млн 334 тыс. 108). Он владеет земельными участками площадью 4 055 и 39 кв. м, а также половинами земельных участков (882 и 7 289 кв. м), жилым домом (328,9 кв. м), гаражом (20,9 кв. м), 1/2 доли в нежилом здании (236,5 кв. м) и автомобилем Toyota Land Cruiser Prado.

Александр Васильев задекларировал доход на сумму 2 млн 608 тыс. 896 рублей (1 млн 142 тыс. 543). Депутат владеет земельным участком (650 кв. м), жилым строением (16,4 кв. м). В общей с супругой собственности у него квартира (40,5 кв. м), имеет автомобиль «УАЗ-Патриот».

Доход Григория Камнева равняется 1 млн 373 тыс. 820 рублей (за 2019-й - 1 млн 332 тыс. 393). В совместной с супругой собственности у него три квартиры (24,8, 38,5, 73,4 кв. м).

Яна Куприна сообщила о 1 174 202 рублях дохода (за 2019-й - 1 млн 167 тыс. 993). У нее есть квартира (60,4 кв. м).

Василий Чернышов указал в декларации сумму 1 млн 917 тыс. 139 рублей (за 2019-й - 1 млн 618 тыс. 555). Он владеет земельным участком (1 514 кв. м), жилым домом (109,2 кв. м) и автомобилем «Лада-Веста».

Доход Валерия Плахуты составил 1 млн 161 тыс. 194 рубля (за 2019-й - 1 млн 118 тыс. 549 рублей). Собственности не имеет.

Ольга Чистякова в 2020 году получила доход в размере 873 тыс. 149 (за 2019-й - 867 тыс. 726). У нее в собственности земельный участок (765 кв. м), жилое строение (40 кв. м), две квартиры (общая совместная собственность с мужем, 50 и 88 кв. м), квартира (41,9 кв. м) и гараж (21,6 кв. м). Автомобиля у депутата нет.

У оставшихся 16 депутатов доходы в минувшем году снизились по сравнению с 2019-м.