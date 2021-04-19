Мертвой рыбой на пруду в Арбекове заинтересовалась прокуратура

19.04.2021 | 12:06

По факту гибели рыбы в пруду у городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина организована проверка. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Накануне одна из горожанок выложила в Сеть запись, на которой видна всплывшая мертвая рыба и вода неестественно изумрудного оттенка. Пруд женщина назвала могильником.

«Запах смердящий. Чайки как на могильнике орут», - отметила она.

«Прокуратура области направила в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области поручение о проведении проверки. Ход проверки поставлен на контроль прокуратуры области», - пояснила Светлана Артамонова.

В августе 2019 года мертвую рыбу вынесло на берег Сурского водохранилища, со стороны «Березовой рощи». В мае того же года жители Старой Каменки в Пензенском районе забили тревогу по той же причине: «Весь берег завален дохлым мальком, но и крупная рыба тоже попадается». Тогда люди заявили о критической экологической ситуации на Спиртзаводском пруду.