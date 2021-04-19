Общество

Мертвой рыбой на пруду в Арбекове заинтересовалась прокуратура

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По факту гибели рыбы в пруду у городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина организована проверка. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Накануне одна из горожанок выложила в Сеть запись, на которой видна всплывшая мертвая рыба и вода неестественно изумрудного оттенка. Пруд женщина назвала могильником.

«Запах смердящий. Чайки как на могильнике орут», - отметила она.

«Прокуратура области направила в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области поручение о проведении проверки. Ход проверки поставлен на контроль прокуратуры области», - пояснила Светлана Артамонова.

В августе 2019 года мертвую рыбу вынесло на берег Сурского водохранилища, со стороны «Березовой рощи». В мае того же года жители Старой Каменки в Пензенском районе забили тревогу по той же причине: «Весь берег завален дохлым мальком, но и крупная рыба тоже попадается». Тогда люди заявили о критической экологической ситуации на Спиртзаводском пруду.

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Источник — фото www.instagram.com/yari2302193
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Гость||

Наверху дома строятся, поищите там.

Гость||

уже сколько лет все окрестные автомойки сливают туда свою химию

Гость||

Иваном они интересоваться не хотели. Не до него им было, сосули на крышах рассматривали. Ну теперь вот на рыбу глядеть будут. Бестолковая организация.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рганизована проверка. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Собрать бабло с округи.

Гость||

Гость писал(a):

Иваном они интересоваться не хотели. Не до него им было, сосули на крышах рассматривали. Ну теперь вот на рыбу глядеть будут. Бестолковая организация.
Только рыбой интересуются.

Гость||

Гость писал(a):

Иваном они интересоваться не хотели.
Блин, там такая нечисть заседает, чем больше народу истребляют, тем им лучше.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.04.2021 12:16|

Наверху дома строятся, поищите там.

Гость|19.04.2021 12:21|

уже сколько лет все окрестные автомойки сливают туда свою химию

и далеко ходить не надо сто пудо причинна здесь

Гость||

У вас люди мертвые в городе, а вас рыба заинтересовала

Гость||

Пока прокуратура не заведёт уголовное дело на прокуратуру,так и будет везде бардак.

Гость||

Барби) бегиии

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мертвой рыбой на пруду в АрбековЕ заинтересовалась прокуратура
Опять дурачки склоняют Арбеково.

Гость||

19.04.2021 12:28|

Гость писал(a):

Иваном они интересоваться не хотели. Не до него им было, сосули на крышах рассматривали. Ну теперь вот на рыбу глядеть будут. Бестолковая организация.

Только рыбой интересуются.

Иван мелко плавал, он не интересен, а эти глубоко плавали.

Гость||

Просроченную вакцину слили, скорее всего...

Гость||

Дополню беды, на барковке тоже много рыбы на берегу и на поверхности, возможно из-за льда, дышать нечем было рыбкам. Лесхоз не занимается, только штрафует

Гость||

Вероятно он ни кому не принадлежит, вот и результат, есть такое понятие АЭРАЦИЯ

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Имя: Гость
Комментарий:

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