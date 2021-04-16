Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|10:52
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Общество

Коллеги рассказали о неадекватности психолога из Кичкилейки

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Сотрудники реабилитационного центра в Кичкилейке рассказали о странностях психолога, уволившегося после конфликта с воспитанниками. Она пришла в учреждение около года назад, и коллектив сразу понял, что сработаться с ней будет трудно.

«Человек явно неадекватный: заявила, что якобы видит сквозь стены, обладает какими-то сверхспособностями. И не пользуется компьютером: «техника отключается из-за дара». Советовала обращаться к духам умерших, мол, помогут в трудной ситуации. И это говорила брошенным детям, которые хватаются за любую соломинку! Упрекала, что от них плохо пахнет. А у нас почти все подопечные с физическими недостатками. Кто-то в памперсе — конечно, всякое может быть», - рассказала бывшая сотрудница интерната. Ее цитирует РИА «Новости».

Коллеги видели, как психолог провоцировала подростков, многие из которых имеют серьезные заболевания (ДЦП, недоразвитые конечности) и отставание в развитии. По словам педагогов, воспитанники адекватно оценивают происходящее, и у других сотрудников с ними были доверительные отношения.

Так, психолог испачкала рвотой постельное белье одной из воспитанниц, сказав коллегам, что это был обучающий момент.

«У некоторых поведенческие отклонения, но педагог должен понимать, как это разрулить. А она просто решила сломать и запугать. Проблема не в детях, а в специалисте и руководстве, которое ее приняло», - считает бывшая сотрудница.

С ее оценкой согласны и нынешние работники учреждения. По их словам, раньше оно было действительно образцовым, но после смены руководства ситуация изменилась.

«Детей жалко. Они теперь только для фотографий, медицинское и педагогическое обслуживание запустили. Ушла в прошлое отлаженная профессиональная работа, уже два года не прекращаются постоянные конфликты директора и персонала. Многие опытные сотрудники уволились из-за плохих условий труда, а на их места пришли люди без практики, как, например, эта психолог», - рассказала нынешняя сотрудница реабилитационного центра.

О конфликте в учреждении стало известно после того, как одна из воспитанниц обратилась в редакцию PenzaInform.ru и попросила о помощи.

«Работники центра над нами начали издеваться. Вначале говорили, что мы тупые и ни на что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят нас в психушку, посадят на таблетки», - поделилась историей девочка-подросток.

Также она рассказала, что из-за действий психолога ее подруга попыталась расстаться с жизнью, после чего ее госпитализировали.

После этого в учреждении началась проверка. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело, не уточнив статью.

«Следователям предстоит выяснить, пыталась ли Маша (имя изменено) покончить с собой, так что можно предположить - речь о статье 110 УК «Доведение до самоубийства», - отмечает РИА «Новости».

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Гость||

А психологи вообще есть нормальные? Знаю как минимум 5 человек с психологическим образованием. И им всем самим требуется помощь специалиста.

Гость||

Гость писал(a):

Знаю как минимум 5 человек с психологическим образованием. И им всем самим требуется помощь специалиста.
Они тебя дурачка просто проверяла.

Гость||

Кто она-то? Тебе тоже помощь нужна, милок. Выражать мысли чётко не всем дано.

Гость||

Гость писал(a):

Кто она-то?
Психологиня.

Гость писал(a):

Тебе тоже помощь нужна, милок.
Нет.

Гость писал(a):

Выражать мысли чётко не всем дано.
Чёткие мысли на дурачков не тратят. Бросил вам кость и ладно.

Гость||

Первая проверка показала же, что все нормально в центре.

Гость||

)) оставь себе, чужого добра не надо. Бешенство весной заразно особенно.

Гость||

Гость писал(a):

Первая проверка показала же, что все нормально в центре.
Ты как будто не знаешь как проводят такие проверки.

Гость||

Да... Дела! Свои своих стали сдавать!

Гость||

Своих - в смысле, таких же экстрасенсов, видящих сквозь стену ? А она младенцев в жертву не приносила в полнолунье?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

психолог испачкала рвотой постельное белье одной из воспитанниц, сказав коллегам, что это был обучающий момент
penzainform.ru писал(a):
«Человек явно неадекватный: заявила, что якобы видит сквозь стены, обладает какими-то сверхспособностями. И не пользуется компьютером: «техника отключается из-за дара». Советовала обращаться к духам умерших, мол, помогут в трудной ситуации. И это говорила брошенным детям, которые хватаются за любую соломинку! Упрекала, что от них плохо пахнет. А у нас почти все подопечные с физическими недостатками. Кто-то в памперсе — конечно, всякое может быть
Получается какая-то шмара с дипломом психолога припёрлась трудоустраиваться в интернат для детей и молодых инвалидов, обдолбанное руководство её взяло и продержало год.

Гость||

Коллеги год молчали. Ждали. Дождались.

Гость||

Гость писал(a):

Да... Дела! Свои своих стали сдавать!
А ты даже хуже дурачка.

Гость||

Гость писал(a):

Коллеги год молчали. Ждали. Дождались.
Все поголовно молчали. Если бы дети-инвалиды сами не рассказали публично то история не завертелась бы.

Гость||

Вот и в школах так.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Коллеги видели, как психолог провоцировала подростков, многие из которых имеют серьезные заболевания (ДЦП, недоразвитые конечности) и отставание в развитии.
Видели они, а что никакие меры не предпринимали? И если бы наружу все не вышло, молчали бы до сих пор. А теперь когда жареным запахло, начали на козу отпущения указывать. Всех прошерстить надо.

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Имя: Гость
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