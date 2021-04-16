Коллеги рассказали о неадекватности психолога из Кичкилейки

16.04.2021 | 09:27

Сотрудники реабилитационного центра в Кичкилейке рассказали о странностях психолога, уволившегося после конфликта с воспитанниками. Она пришла в учреждение около года назад, и коллектив сразу понял, что сработаться с ней будет трудно.

«Человек явно неадекватный: заявила, что якобы видит сквозь стены, обладает какими-то сверхспособностями. И не пользуется компьютером: «техника отключается из-за дара». Советовала обращаться к духам умерших, мол, помогут в трудной ситуации. И это говорила брошенным детям, которые хватаются за любую соломинку! Упрекала, что от них плохо пахнет. А у нас почти все подопечные с физическими недостатками. Кто-то в памперсе — конечно, всякое может быть», - рассказала бывшая сотрудница интерната. Ее цитирует РИА «Новости».

Коллеги видели, как психолог провоцировала подростков, многие из которых имеют серьезные заболевания (ДЦП, недоразвитые конечности) и отставание в развитии. По словам педагогов, воспитанники адекватно оценивают происходящее, и у других сотрудников с ними были доверительные отношения.

Так, психолог испачкала рвотой постельное белье одной из воспитанниц, сказав коллегам, что это был обучающий момент.

«У некоторых поведенческие отклонения, но педагог должен понимать, как это разрулить. А она просто решила сломать и запугать. Проблема не в детях, а в специалисте и руководстве, которое ее приняло», - считает бывшая сотрудница.

С ее оценкой согласны и нынешние работники учреждения. По их словам, раньше оно было действительно образцовым, но после смены руководства ситуация изменилась.

«Детей жалко. Они теперь только для фотографий, медицинское и педагогическое обслуживание запустили. Ушла в прошлое отлаженная профессиональная работа, уже два года не прекращаются постоянные конфликты директора и персонала. Многие опытные сотрудники уволились из-за плохих условий труда, а на их места пришли люди без практики, как, например, эта психолог», - рассказала нынешняя сотрудница реабилитационного центра.

О конфликте в учреждении стало известно после того, как одна из воспитанниц обратилась в редакцию PenzaInform.ru и попросила о помощи.

«Работники центра над нами начали издеваться. Вначале говорили, что мы тупые и ни на что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят нас в психушку, посадят на таблетки», - поделилась историей девочка-подросток.

Также она рассказала, что из-за действий психолога ее подруга попыталась расстаться с жизнью, после чего ее госпитализировали.

После этого в учреждении началась проверка. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело, не уточнив статью.

«Следователям предстоит выяснить, пыталась ли Маша (имя изменено) покончить с собой, так что можно предположить - речь о статье 110 УК «Доведение до самоубийства», - отмечает РИА «Новости».