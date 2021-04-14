Обязанности уволившегося заммэра Пензы возложены на Сергея Волкова

14.04.2021 | 11:03

Обязанности, которые выполнял в администрации Пензы Герман Дорофеев, возложены на заместителя мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергея Волкова.

Об этом в среду, 14 апреля, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе органа власти.

Герман Дорофеев курировал сферу экономики и развития предпринимательства. Он уволился накануне, 13-го числа. Контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон.

Ранее врио губернатора Олег Мельниченко предложил мэру Пензы Андрею Лузгину уволить одного из своих заместителей, не назвав публично его фамилию. Мельниченко сообщил, что у него имеется запись, на которой зафиксировано, как заммэра просил у предпринимателя 10 млн за свои услуги.

«Эту запись я передам в правоохранительные органы. А вам (главе администрации Пензы Андрею Лузгину. - Прим. ред.) я назову фамилию», - подчеркнул Мельниченко.