Общество

Обязанности уволившегося заммэра Пензы возложены на Сергея Волкова

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Обязанности, которые выполнял в администрации Пензы Герман Дорофеев, возложены на заместителя мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергея Волкова.

Об этом в среду, 14 апреля, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе органа власти.

Герман Дорофеев курировал сферу экономики и развития предпринимательства. Он уволился накануне, 13-го числа. Контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон.

Ранее врио губернатора Олег Мельниченко предложил мэру Пензы Андрею Лузгину уволить одного из своих заместителей, не назвав публично его фамилию. Мельниченко сообщил, что у него имеется запись, на которой зафиксировано, как заммэра просил у предпринимателя 10 млн за свои услуги.

«Эту запись я передам в правоохранительные органы. А вам (главе администрации Пензы Андрею Лузгину. - Прим. ред.) я назову фамилию», - подчеркнул Мельниченко.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Вот это поворот )))

Гость||

Магу вышибайте скорее, а то последнего лишимся

Гость||

как то кто то кому то сказал чухальник что то я запамятвовал

Имя: Гость
Комментарий:

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