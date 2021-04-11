Квартиры сына экс-губернатора Белозерцева занимают пол-этажа

11.04.2021 | 18:39

У пензенцев появилась возможность посмотреть на квартиру сына экс-губернатора Ивана Белозерцева. Кадрами с жилплощади поделился пользователь социальной сети «ВКонтакте».

По всей видимости, квартира Александра Белозерцева располагается в новостройке в районе цирка. Планировка жилплощади - так называемая распашонка.

По словам консьержки дома, которые приводит 5-tv.ru, сын экс-главы региона вместе с женой и детьми занимают четыре из восьми квартир на этаже, то есть его половину. Женщина добавила, что ремонт всех помещений занял больше года.

На кадрах заметно, что работы в апартаментах продолжаются, не со всей мебели сняли пленку.

«Своим трудом никогда не заработаешь на такое жилье», «Срочно конфисковать», «Старомодный ремонт и мебель из цикла дорого-богато», «Пол-Пензы можно заселить», - оценили жилье комментаторы.

Экс-губернатора Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн).

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Защита бывшего губернатора обжаловала это решение, но постановление оставили без изменения.

Сейчас Белозерцев находится в СИЗО «Матросская тишина», куда его 31 марта перевели из ИВС на Петровке.