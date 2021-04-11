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Общество

Квартиры сына экс-губернатора Белозерцева занимают пол-этажа

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У пензенцев появилась возможность посмотреть на квартиру сына экс-губернатора Ивана Белозерцева. Кадрами с жилплощади поделился пользователь социальной сети «ВКонтакте».

По всей видимости, квартира Александра Белозерцева располагается в новостройке в районе цирка. Планировка жилплощади - так называемая распашонка.

По словам консьержки дома, которые приводит 5-tv.ru, сын экс-главы региона вместе с женой и детьми занимают четыре из восьми квартир на этаже, то есть его половину. Женщина добавила, что ремонт всех помещений занял больше года.

На кадрах заметно, что работы в апартаментах продолжаются, не со всей мебели сняли пленку.

«Своим трудом никогда не заработаешь на такое жилье», «Срочно конфисковать», «Старомодный ремонт и мебель из цикла дорого-богато», «Пол-Пензы можно заселить», - оценили жилье комментаторы.

Экс-губернатора Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн).

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Защита бывшего губернатора обжаловала это решение, но постановление оставили без изменения.

Сейчас Белозерцев находится в СИЗО «Матросская тишина», куда его 31 марта перевели из ИВС на Петровке.

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Источник — фото, видео vk.com/penza.grad
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Гость||

Вот так новость, 11 анал, а вы не знали???

Гость||

Смысл об этом писать? Вот написали бы об этом до 21 марта - были бы смельчаки и молодцы!!!

Гость||

Каждый может себе позволить,если у налоговой нет претензий.....

Гость||

А где сейчас свиномордые ?

Гость||

Гость писал(а):

> Вот так новость, 11 анал, а вы не знали???

Они не знали, поскольку их задача петь хвалебные оды власть предержащим и тереть неугодные обличительные комментарии. То есть, вести себя подобающе.

Гость||

Гость писал(а):

> А где сейчас свиномордые ?

Тебе же ясно сказали, ещё пол-этажа предстоит отремонтировать. Я поражаюсь, кто же нами руководил 6 лет? И почему страдали слепотой те, кто мог бы раньше дать ему и семейке по рукам?

Гость||

А почему свиномордые?)

Имя: Гость
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