Общество

В Пензенской области число новых случаев COVID-19 стало двузначным

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Во вторник, 6 апреля, в Пензенской области первый раз за полгода количество подтвержденных в течение суток случаев COVID-19 не превысило 100. В регионе зарегистрировано 99 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Соответствующие данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в регионе заболело 42 626 человек. Из них 39 724 пациента выздоровели, 550 умерли. О четырех последних летальных исходах стало известно накануне, 5-го числа: скончались мужчины 72, 79 (двое) и 83 лет.

Впервые суточное количество случаев COVID-19 превысило сотню 23 мая 2020 года (тогда было сообщено о 102 пациентах). Следующий переход за планку с отметкой 100 наблюдался 8 июня (108 человек). В августе и сентябре показатель не превышал 100, самое большое число заболевших, 99, было зафиксировано 18 сентября. Однако 7 октября суточный прирост заболевших составил 101, и с этого дня он увеличивался.

Максимальное количество заболевших за сутки было зарегистрировано 21 января 2021 года - 236 новых случаев инфицирования. После этого показатель начал снижаться.

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Главное, чтоб число умерших не стало двузначным!

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