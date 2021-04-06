В Пензенской области от коронавируса умерли четверо мужчин

06.04.2021 | 08:10

В Пензенской области стало известно о новых смертях от коронавирусной инфекции. В понедельник, 5 апреля, зарегистрировали четыре летальных случая.

Все умершие - мужчины. Двоим было по 79, третьему - 72, четвертому - 83. Все страдали хронической ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. У троих выявили хроническую обструктивную болезнь легких. В списках сопутствующих диагнозов значатся и другие многочисленные недуги.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 550 жертвах коронавирусной инфекции.

«Выписаны сегодня 154 человека. Итого выздоровевших - 39 724», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.