Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерли четверо мужчин

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В Пензенской области стало известно о новых смертях от коронавирусной инфекции. В понедельник, 5 апреля, зарегистрировали четыре летальных случая.

Все умершие - мужчины. Двоим было по 79, третьему - 72, четвертому - 83. Все страдали хронической ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. У троих выявили хроническую обструктивную болезнь легких. В списках сопутствующих диагнозов значатся и другие многочисленные недуги.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 550 жертвах коронавирусной инфекции.

«Выписаны сегодня 154 человека. Итого выздоровевших - 39 724», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Хватит кормить нас статистикой смертей от коронавируса, лучше публикуйте статистику смертей на дорогах. Может молодежь поменьше гонять будет.

Гость||

Интересно, почему в самых развитых странах самая катастрофическая ситуация?.. А как в Африке, Индии? Все уже умерли? Почему там нет истерик?

Гость||

Гость писал(a):

А как в Африке, Индии? Все уже умерли? Почему там нет истерик?
откуда ты знаешь,что там нет истерик? ты там был,или каналы африканские смотришь?

Гость||

Всю инфу мы черпаем из новостей,не важно каких,а если никто не говорит об этом,то как узнать? Вот например много ли людей знают что сейчас от голода страдает более 850 млн людей,а сколько от голода умирает,даже в той же Африке? Даже если кто-то и знает,то сильно ли их это волнует? Не думаю.

Гость||

Бедная Франция, если бы серьёзно относились к личной гигиене и не принимали в страну столько беженцев,то показатели заболеваемости в период с 2020 по 2021 год были куда меньше.

Из цивилизованной страны превратилась в непонятно что...

Гость||

Чтобы избавиться от корвируса и прочих болезней, надо избавится от воз и бил гейтса и его банды.Гланое это все знают но почему-то не действуют,или вы или вас это начали они и не остановятся пока всю кровь у людей не выпьют.

Гость||

Гость писал(а):

> Хватит кормить нас статистикой смертей от коронавируса, лучше публикуйте

> статистику смертей на дорогах. Может молодежь поменьше гонять будет.

Почему молодежь? я вчера тетку в возрасте видела гонщицу.

Гость||

Гость писал(a):

Хватит кормить нас статистикой смертей от коронавируса, лучше публикуйте статистику смертей на дорогах. Может молодежь поменьше гонять будет.
+150!!!!

Гость||

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении 81 случая заражения британским штаммом и 6 случаях заражения южноафриканским штаммом коронавируса в РФ.

Гость||

Этих узбеков автобусами завозят, всех трудоустраивают, дают жильё. Какие болезни? Откуда им взяться?

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги.
Надо строить современный ритуальный комплекс с крематорием.

Гость||

Мигранты грязь развозят, по городам страны, где они живут везде клопы, вши, собак едят,а главное работать не хотят ленивые страшно.

Гость||

Москвичи говорят мигранты к детям пристают, много приступности...

Гость||

Гость писал(a):

где они живут везде клопы, вши, собак едят,
Они и вшей субами грызут...

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Имя: Гость
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