Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Пензенской области

По данным на субботу, 23 мая, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
На эту дату с начала регистрации в регионе COVID-19 общее количество инфицированных составило 1 612 человек.
Излечились 1 146 пациентов. В последние сутки из больниц выписали 70 выздоровевших.
За время эпидемии в Сурском крае скончались 13 человек. Это 9 мужчин (35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет) и 4 женщины (две - по 50, 71 и 77 лет).
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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