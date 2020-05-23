Общество

Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Пензенской области

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По данным на субботу, 23 мая, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На эту дату с начала регистрации в регионе COVID-19 общее количество инфицированных составило 1 612 человек.

Излечились 1 146 пациентов. В последние сутки из больниц выписали 70 выздоровевших.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 13 человек. Это 9 мужчин (35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет) и 4 женщины (две - по 50, 71 и 77 лет).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Некоторые люди тащат в дом мусор с помойки, вот и статистика заражённых!!!

Гость||

майские праздники здорово аукнулись.

Здоровья всем, кто терпеливо соблюдает самоизоляцию, носит маску, чтоб не заражать окружающих.Пусть чужая беспечность не накроет их заразой.

Гость||

Гость писал(a):

Здоровья всем, кто терпеливо соблюдает самоизоляцию, носит маску, чтоб не заражать окружающих.Пусть чужая беспечность не накроет их заразой.
++++++++

Гость||

При чем тут майские праздники? Вам в уши льют, а вы слушаете.

Мы выезжали на дачу на праздники с семьей, с которой мы были самоизолированы. И многие делали так же. На личном транспорте. Или нам надо было дальше в 4 стенах дышать.

Приведите статистику,сколько людей перезаражалось в больнице? От медперсонала,например? Когда работники скорой помощи начнут на вызовы хоть маски одевать? Вчера столкнулись. Или сколько перезаражалось в маршрутках? На рынках?

У меня знакомый заболел в конце апреля,анализ подтвердился на днях. Это тоже майские праздники? Или может шевелиться начнете с анализами, а то статистика тормозит на месяц.

Гость||

А что толку, что кто-то носил и носит маски, соблюдал режим? Если вышел на работу, ездиешь на общественном транспорте, посещаешь маназин и т.д, ты не заразишься?

Гость||

Кому вы это объясняете? Людям, которые не имеют своего ума и мнения? Так им проще быть попугаями - что по тв сказали, то и повторят.

Гость||

Речь же не про тех, кто семьей выезжал на майские на дачу. Когда пишут про майские, то имеют ввиду, что народ просто вывали из своих квартир и пошел везде шататься, гулять на детских площадках.

Гость||

У меня знакомый заболел в конце апреля,анализ подтвердился на днях. Это тоже майские праздники? Или может шевелиться начнете с анализами, а то статистика тормозит на месяц.

Так он уж выздороветь должен был

Гость||

Гость писал(a):

Кому вы это объясняете? Людям, которые не имеют своего ума и мнения? Так им проще быть попугаями - что по тв сказали, то и повторят.
Гость писал(a):
Кому вы это объясняете? Людям, которые не имеют своего ума и мнения? Так им проще быть попугаями - что по тв сказали, то и повторят.
Всё время хочется сказать таким умным: А вы поговорите со знакомыми медиками как там сейчас в больницах то. Быстро перестанете думать так

Гость||

майские праздники здорово аукнулись.

Здоровья всем, кто терпеливо соблюдает самоизоляцию, носит маску, чтоб не заражать окружающих.Пусть чужая беспечность не накроет их заразой.

Смешно читать. Судя по индексу самоизоляции, таких осталось немного. Сидите хоть до второго пришествия

Гость||

Гость писал(a):

Или может шевелиться начнете с анализами, а то статистика тормозит на месяц.
а за чем и для чего знать сколько за болело сколько умерло.

Гость||

Гость писал(a):

Смешно читать. Судя по индексу самоизоляции, таких осталось немного. Сидите хоть до второго пришествия
Сидящих конечно немного. Это больше относится к тем, кто соблюдает все необходимые меры - дистанции, редкое хождение по магазинам, гуляние на площадках

Гость||

Гость писал(a):

кто терпеливо соблюдает самоизоляцию
две недели только и продержались потом уже за свой счет стало напряжно самоизолироваться.По большому счету только для хроников вирус и несет опасность помереть. А здоровому человеку до звезды.

Гость||

А много ли здоровых- то? Или недообследованных?

Гость||

Гость писал(a):

Некоторые люди тащат в дом мусор с помойки, вот и статистика заражённых!!!

Какой мусор?

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Имя: Гость
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