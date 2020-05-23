Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Пензенской области

23.05.2020 | 10:42

По данным на субботу, 23 мая, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На эту дату с начала регистрации в регионе COVID-19 общее количество инфицированных составило 1 612 человек.

Излечились 1 146 пациентов. В последние сутки из больниц выписали 70 выздоровевших.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 13 человек. Это 9 мужчин (35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет) и 4 женщины (две - по 50, 71 и 77 лет).