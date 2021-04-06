Общество

Мэр Пензы решил продолжить встречи с жителями микрорайонов

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Все обращения жителей микрорайона ГПЗ, высказанные на встрече с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным, внесены в протокол. Мэр намерен контролировать исполнение каждого из них.

Об этом он заявил на планерке, состоявшейся во вторник, 6 апреля.

После этой встречи Лузгин решил пообщаться с жителями и других микрорайонов областного центра.

4-го числа он побывал в 3-м проезда Можайского, жители которого недовольны состоянием дороги, и пообещал вместе с депутатами рассмотреть возможность выделения средств на составление проектно-сметной документации в этом году и ремонт - в следующем.

На планерке глава администрации поручил составить график выездов. В планах посещение Монтажного, Ахун, Терновки, Веселовки, Заводского района.

Мэр отметил, что, несмотря на множество тем, которые поднимают горожане (строительство дорог, социальная инфраструктура и другие), основной является благоустройство.

В частности, один из наболевших вопросов - состояние контейнерных площадок, на которое жалуются горожане.

«Проведите работу с подрядчиками, чтобы по мере схода снега они оперативно осуществляли зачистку», - озадачил подчиненных Лузгин.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

а смысл в этих в встречах, если ему недолго осталось

Гость||

О.В. сказал же - будем тренировать мэра, вот и тренируют. Значит не будут убирать - на это место, видимо, не сильно много желающих

Гость||

Жаренный петух клюнул?

Почему до этого никакой работы с населением не было?

Гость||

Когда ждать Маяке особенно в районе 43 школы ??????????

Гость||

Ждем его в заводском районе,желательно в ближайшее время, нам есть что показать

Гость||

Заводской, улВоровского - утопаем в грязи

Гость||

Осмелюсь высказаться в защиту Лузгина. Оппозиция на встречах в администрации ЖД района и ГПЗ из штанов выпрыгивала, пыталась укусить. Вопрос, что может сделать мэр без денег в бюджете? Когда "краснозадая" толпа клоунов приняла дефицитный бюджет они на что расчитывали? Лузгин как Гарри Поттер волшебной палочкой их хотелки выполнять будет? Дорогие жители, если вы хотите чтобы исполнительная власть что-то делала потрясите своих депутатов. Бюджет они принимают!

Гость||

Карманы вывернуть у депутатов-коммунистов?

Имя: Гость
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