Мэр Пензы решил продолжить встречи с жителями микрорайонов

06.04.2021 | 12:08

Все обращения жителей микрорайона ГПЗ, высказанные на встрече с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным, внесены в протокол. Мэр намерен контролировать исполнение каждого из них.

Об этом он заявил на планерке, состоявшейся во вторник, 6 апреля.

После этой встречи Лузгин решил пообщаться с жителями и других микрорайонов областного центра.

4-го числа он побывал в 3-м проезда Можайского, жители которого недовольны состоянием дороги, и пообещал вместе с депутатами рассмотреть возможность выделения средств на составление проектно-сметной документации в этом году и ремонт - в следующем.

На планерке глава администрации поручил составить график выездов. В планах посещение Монтажного, Ахун, Терновки, Веселовки, Заводского района.

Мэр отметил, что, несмотря на множество тем, которые поднимают горожане (строительство дорог, социальная инфраструктура и другие), основной является благоустройство.

В частности, один из наболевших вопросов - состояние контейнерных площадок, на которое жалуются горожане.

«Проведите работу с подрядчиками, чтобы по мере схода снега они оперативно осуществляли зачистку», - озадачил подчиненных Лузгин.