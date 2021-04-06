Мэр Пензы решил продолжить встречи с жителями микрорайонов

Все обращения жителей микрорайона ГПЗ, высказанные на встрече с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным, внесены в протокол. Мэр намерен контролировать исполнение каждого из них.
Об этом он заявил на планерке, состоявшейся во вторник, 6 апреля.
После этой встречи Лузгин решил пообщаться с жителями и других микрорайонов областного центра.
4-го числа он побывал в 3-м проезда Можайского, жители которого недовольны состоянием дороги, и пообещал вместе с депутатами рассмотреть возможность выделения средств на составление проектно-сметной документации в этом году и ремонт - в следующем.
На планерке глава администрации поручил составить график выездов. В планах посещение Монтажного, Ахун, Терновки, Веселовки, Заводского района.
Мэр отметил, что, несмотря на множество тем, которые поднимают горожане (строительство дорог, социальная инфраструктура и другие), основной является благоустройство.
В частности, один из наболевших вопросов - состояние контейнерных площадок, на которое жалуются горожане.
«Проведите работу с подрядчиками, чтобы по мере схода снега они оперативно осуществляли зачистку», - озадачил подчиненных Лузгин.
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а смысл в этих в встречах, если ему недолго осталось