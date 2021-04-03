Жителям ГПЗ рассказали о вариантах ликвидации пробок

03.04.2021 | 13:59

В пятницу, 2 апреля, в администрации Железнодорожного района мэр Пензы Андрей Лузгин встретился с жителями ГПЗ-24, чтобы обсудить насущные проблемы.

Одной из тем для разговора стали пробки на выезде из микрорайона. Лузгин спрогнозировал, что, после того как в этом году откроется после реконструкции Бакунинский мост, часть трафика уйдет на улицу Нейтральную.

«Мы изменим светофорное регулирование на Измайлова - это также разгрузит улично-дорожную сеть»,- пообещал он.

Однако далее транспортный поток упирается в улицу Кирова - исторический центр, где изменить конфигурацию дороги невозможно. По мнению, Лузгина, для решения проблемы необходимы развязки.

В частности, речь идет о возможном возведении моста через Барковку в Город Спутник с выходом на улицу 40 лет Октября. Это позволило бы увести часть транспорта, не пересекая Измайловский путепровод и минуя центр. Также рассматривается возможность расширения Ахунского переезда, улиц Чаадаева и Нейтральной, чтобы разделить потоки.

«В течение 4-5 лет надо иметь альтернативные пути передвижения. Автомобилизация растет катастрофическими темпами: за шесть лет почти на 50% увеличилось число автомобилей при том же количестве жителей. Правильный выход - развитие системы общественного транспорта», - резюмировал мэр.