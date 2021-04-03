Общество

Жителям ГПЗ рассказали о вариантах ликвидации пробок

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В пятницу, 2 апреля, в администрации Железнодорожного района мэр Пензы Андрей Лузгин встретился с жителями ГПЗ-24, чтобы обсудить насущные проблемы.

Одной из тем для разговора стали пробки на выезде из микрорайона. Лузгин спрогнозировал, что, после того как в этом году откроется после реконструкции Бакунинский мост, часть трафика уйдет на улицу Нейтральную.

«Мы изменим светофорное регулирование на Измайлова - это также разгрузит улично-дорожную сеть»,- пообещал он.

Однако далее транспортный поток упирается в улицу Кирова - исторический центр, где изменить конфигурацию дороги невозможно. По мнению, Лузгина, для решения проблемы необходимы развязки.

В частности, речь идет о возможном возведении моста через Барковку в Город Спутник с выходом на улицу 40 лет Октября. Это позволило бы увести часть транспорта, не пересекая Измайловский путепровод и минуя центр. Также рассматривается возможность расширения Ахунского переезда, улиц Чаадаева и Нейтральной, чтобы разделить потоки.

«В течение 4-5 лет надо иметь альтернативные пути передвижения. Автомобилизация растет катастрофическими темпами: за шесть лет почти на 50% увеличилось число автомобилей при том же количестве жителей. Правильный выход - развитие системы общественного транспорта», - резюмировал мэр.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Так общественный транспорт угроблен фактически бочкаревым и беллзерцевым

Гость||

От большого ума они продолжают вырубать лес и лепить человейники. Ни одной больницы , кроме угробленной поликлиники на Маяке и разворованный семейкой бочкаревых съезды с моста бухло

Гость||

Насквозь гнилое правобережье от ангарской до горбатого переулка, а эти в сосновке и ахунах вырубают вековые сосновые леса.

Гость||

О, еще и Спутник через ГПЗ в центр поедет

Гость||

Не вол ни капли сомнения в отсутствии мозгов и совести у этих чинков, но здесь такая глубина днопробивания

Гость||

Вместо Ахунского переезда надо сделать или мост или проезд под железной дорогой. А вот улицу Чаадаеву от трассы до ул.Дружбы уже давно нужно было расширить.

Гость||

Рубят деревья, признавайтесь, что количество автомобилей растёт катастрофически. Потом будут удивляться, что дышать нечем. Или они к этому времени на луну уже свалят на пмж?

Имя: Гость
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