Бросил вызов: мэр Пензы отреагировал на приглашение горожанина

04.04.2021 | 10:49

Мэр Пензы Андрей Лузгин не побоялся посетить 3-й проезд Можайского. Туда его позвали местные жители.

31 марта горожанин, пожелавший остаться неизвестным, бросил вызов главе администрации, который поднимал на планерке вопрос благоустройства областного центра после зимы.

«Обратите внимание на газоны, особенно на красных линиях. Проспект Победы сильно замусорен. Шел по Кулакова - такая же ситуация», - выразил недовольство Лузгин.

Пензенец отреагировал на слова мэра и пригласил его в свой микрорайон. «Это он в центре прогулялся. А вот смог бы он в принципе прогуляться по 3-му проезду Можайского? Не утонул бы в одной из огромных луж? Уважаемый Андрей Вячеславович, приезжайте и прогуляйтесь у нас, если не боитесь испачкать ботинки и костюм», - написал тогда пользователь, отметив аккаунт главы администрации.

К своему посту он прикрепил видео, на котором запечатлена дорога, которая сплошь изрыта ямами, заполненными талыми водами.

3 апреля Андрей Лузгин выложил пост на своей странице в Instagram, в котором рассказал об итогах посещения этого проезда.

«Встретились с жителями 3-го проезда Можайского по поводу состояния дороги. Ремонт покрытия даст кратковременный результат, поэтому будем разрабатывать ПСД - на ближайшей сессии городской думы с депутатами рассмотрим возможность выделения средств на эти цели. В этом году подготовим проект, в следующем - построим», - пояснил мэр.