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Общество

Бросил вызов: мэр Пензы отреагировал на приглашение горожанина

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Мэр Пензы Андрей Лузгин не побоялся посетить 3-й проезд Можайского. Туда его позвали местные жители.

31 марта горожанин, пожелавший остаться неизвестным, бросил вызов главе администрации, который поднимал на планерке вопрос благоустройства областного центра после зимы.

«Обратите внимание на газоны, особенно на красных линиях. Проспект Победы сильно замусорен. Шел по Кулакова - такая же ситуация», - выразил недовольство Лузгин.

Пензенец отреагировал на слова мэра и пригласил его в свой микрорайон. «Это он в центре прогулялся. А вот смог бы он в принципе прогуляться по 3-му проезду Можайского? Не утонул бы в одной из огромных луж? Уважаемый Андрей Вячеславович, приезжайте и прогуляйтесь у нас, если не боитесь испачкать ботинки и костюм», - написал тогда пользователь, отметив аккаунт главы администрации.

К своему посту он прикрепил видео, на котором запечатлена дорога, которая сплошь изрыта ямами, заполненными талыми водами.

3 апреля Андрей Лузгин выложил пост на своей странице в Instagram, в котором рассказал об итогах посещения этого проезда.

«Встретились с жителями 3-го проезда Можайского по поводу состояния дороги. Ремонт покрытия даст кратковременный результат, поэтому будем разрабатывать ПСД - на ближайшей сессии городской думы с депутатами рассмотрим возможность выделения средств на эти цели. В этом году подготовим проект, в следующем - построим», - пояснил мэр.

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Источник — www.instagram.com/andreyluzgin
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Гость||

Позор мэру.

Гость||

После люлей от Мельниченко начал выезжать к народу, оказывается мэр только через люля понимает.

Гость||

а на сессии депутатики поспешившие присвоить почетного жителя пензы Вани танкисту не желают исправить ошибку?

Гость||

только не надо про временного он еще ни чего не сделал для большенства жителей области пензы что бы их существование стало жизнью.

Гость||

Лузгин занимает эту должность только благодаря дружбе с семьей Белозерцева, такому не профессиональному мэру не место на этой должности. В отставку!

Гость||

Гость писал(a):

мэр только через люля понимает.
Ничего он не понимает пока, вот проблема с платными парковками в центре всплывет, когда народ взбунтуется... тогда как ежик-птица гордая полетит! Строить он там бесплатные не собирается

Гость||

А у нас в пензе и области во власти только клановосемейныеродственные смеждуусобчики.

Имя: Гость
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