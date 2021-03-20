Общество

В Пензенской области стартует месячник по благоустройству

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В понедельник, 22 марта, в Пензенской области стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Он завершится 24 апреля всеобщим субботником.

Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 18 марта, губернатор Иван Белозерцев.

В этот период представители власти на местах должны провести разъяснительную работу среди жителей и трудовых коллективов. Особое внимание должно уделяться расчистке лесопарков, мест массового отдыха, кладбищ и мемориалов: необходимо убрать сухостой и высадить новые зеленые насаждения.

Во время месячника министры и члены правительства будут выезжать в курируемые ими муниципальные образования и контролировать ход работ.

В документе подчеркивается, что работы должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В частности, при проведении санитарных пятниц и субботника должны соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра).

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Гость||

А что, у вас уже службы ЖКХ отменили?

Гость||

Министры получающие по 250 тыщ будут контролировать тех кто получает 10 тыщ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

масочный режим и социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра).
А на ярмарках и Масленице не нужно соблюдать...?

Гость||

Уборку надо проводить регулярно и ежедневно, а не раз в полгода. Пример: проезд между домами №67 и № 69 на улице Кирова (напротив здания Правительства Пензенской области)- непроходимая ледяная колея и грязь. Если в самом центре города такое безобразие, чего ожидать на окраине города.

Гость||

Акто будет курировать правительство и министров.МОЖНО Я.

Гость||

ВСЕМ ЭТИМ НАДСМОТРЩИКАМ ЛОПАТЫ В РУКИ И ВПЕРЕД.

Гость||

А зачем так рано? В городе снега по пояс, а они придумали месячник по благоустройству... С курортов толщину снега в городе не видят? Или будут топить снег на кострах?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В этот период представители власти на местах должны провести разъяснительную работу среди жителей и трудовых коллективов
Это в виде затребования от организаций ежедневных отчетов о количестве задействованных в месячнике людей и технике? Это называется разъяснительной работой???

Гость||

Сделайте слив воды на дороге ул. Антонова 47. Воды по пояс, все машины тонут. Из-за бордюров воде некуда деваться. Из года в год все утопают на ровном месте

Гость||

Гость писал(a):

Сделайте слив воды на дороге ул. Антонова 47. Воды по пояс, все машины тонут. Из-за бордюров воде некуда деваться. Из года в год все утопают на ровном месте
А это вибропрессованное говно довольно быстро разваливается от таких условий ,так что это им на руку.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

необходимо убрать сухостой и высадить новые зеленые насаждения
Кто за эту работу получает деньги? Кстати, они из наших налогов...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он завершится 24 апреля всеобщим субботником.
Деньги за участие будут платить? Или организаторы думают, что они живут при коммунизме?

Гость||

Гость писал(a):

Или организаторы думают, что они живут при коммунизме?
Это когда деньги "комуниздят"???

Гость||

Это когда безнаказанно воруют,занимаются демагогией и ищут бесплатно дураков вкалывать

Гость||

Гость писал(a):

Это когда деньги "комуниздят"???
Уже скапиталистили ! Всеми рылами и конечностями он припали к бюджету.

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Имя: Гость
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