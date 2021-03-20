20.03.2021 | 14:11

В понедельник, 22 марта, в Пензенской области стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Он завершится 24 апреля всеобщим субботником.

Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 18 марта, губернатор Иван Белозерцев.

В этот период представители власти на местах должны провести разъяснительную работу среди жителей и трудовых коллективов. Особое внимание должно уделяться расчистке лесопарков, мест массового отдыха, кладбищ и мемориалов: необходимо убрать сухостой и высадить новые зеленые насаждения.

Во время месячника министры и члены правительства будут выезжать в курируемые ими муниципальные образования и контролировать ход работ.

В документе подчеркивается, что работы должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В частности, при проведении санитарных пятниц и субботника должны соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра).