В Пензе определили дату традиционного весеннего субботника

21.03.2021 | 19:32

Генеральную уборку можно назвать гениальной. В понедельник, 22 марта, в Пензенской области стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

Начать приводить в порядок дворы и улицы всех муниципальных образований предлагают тогда, когда высота сугробов местами достигает двух метров.

«Зимой крышу кроют, люди мерзнут - а летом они отдыхают. Точно так же и уборка будет», «Раньше были санитарные пятницы, и выходили все», - высказались пензенцы.

После зимы под ногами всегда много мусора: пластиковые бутылки, стеклотара, окурки, обертки, которые небрежно бросают горожане. Скоро снег сойдет и оголит «пензенский менталитет».

Особое внимание должно уделяться расчистке лесопарков, мест массового отдыха, кладбищ и мемориалов.

В рамках весеннего мероприятия по очистке необходимо убрать сухостой, высадить новые деревья и кустарники.

Контролировать ход работ будут министры и члены правительства. Кроме того, представители власти должны провести разъяснительную работу среди простых жителей, а также с представителями трудовых коллективов, после чего дружно взяться за дело.

Завершится месячник традиционным всеобщим субботником, который намечен на 24 апреля.