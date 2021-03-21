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Общество

В Пензе определили дату традиционного весеннего субботника

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Генеральную уборку можно назвать гениальной. В понедельник, 22 марта, в Пензенской области стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

Начать приводить в порядок дворы и улицы всех муниципальных образований предлагают тогда, когда высота сугробов местами достигает двух метров.

«Зимой крышу кроют, люди мерзнут - а летом они отдыхают. Точно так же и уборка будет», «Раньше были санитарные пятницы, и выходили все», - высказались пензенцы.

После зимы под ногами всегда много мусора: пластиковые бутылки, стеклотара, окурки, обертки, которые небрежно бросают горожане. Скоро снег сойдет и оголит «пензенский менталитет».

Особое внимание должно уделяться расчистке лесопарков, мест массового отдыха, кладбищ и мемориалов.

В рамках весеннего мероприятия по очистке необходимо убрать сухостой, высадить новые деревья и кустарники.

Контролировать ход работ будут министры и члены правительства. Кроме того, представители власти должны провести разъяснительную работу среди простых жителей, а также с представителями трудовых коллективов, после чего дружно взяться за дело.

Завершится месячник традиционным всеобщим субботником, который намечен на 24 апреля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Иван с лопатой будет?

Гость||

Мне кажется, у нас в области сегодня Кремль неплохо прибрался. Такую кучу грязи вынес из Пензенского Правительства. Ничего себе воскресничек! Тут уж не до субботничка)

Гость||

В этом году все на месяц позже

Гость||

penzainform.ru писал(a):

высадить новые деревья и кустарники
Сажать надо коррумпированных чиновников. Тогда и порядок будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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