Общество

В соцучреждения области стало поступать меньше фальсификата

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В 2021 году в Пензенской области снизилось число случаев поставки фальсификата продукции животного происхождения в учреждения здравоохранения, образования, труда, социальной защиты и демографии.

Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил замначальника Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области Баграт Пирумов.

По его словам, в ряде случаев были выявлены отдельные нарушения. В частности, зафиксированы случаи направления недоброкачественной продукции поставщиками из Саратовской области.

«В 2019 году не соответствующим нормам оказался 51% числа отобранных проб, в 2020-м - 15,7%, в 2021-м - 14,6%», - уточнила пресс-служба областного правительства со ссылкой на Баграта Пирумова.

Ранее сообщалось о случаях, когда в школу в Наровчатском районе поступили котлеты «Филейные» из мяса птицы, которые употреблять в пищу было уже нельзя. В детсад села Наровчат поставили просроченные куриные яйца. Некачественная продукция также направлялась в столовые школ и детсадов Кузнецкого и Лунинского районов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщалось о случаях, когда в школу в Наровчатском районе поступили котлеты «Филейные» из мяса птицы, которые употреблять в пищу было уже нельзя. В детсад села Наровчат поставили просроченные куриные яйца. Некачественная продукция также направлялась в столовые школ и детсадов Кузнецкого и Лунинского районов.
Кто кормит детей просрочкой и фальсификатом?!

Гость||

Куда смотрит министр образования Пензенской области Александр Воронков?

Гость||

Куда смотрит министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан?

Гость||

в сетевых магазинах "Магнит" посмотрите на просроченный товар, который, в том числе, на кассе втюхивают

Гость||

Куда смотрит заместитель председателя правительства Пензенской области Ягов Олег Васильевич который курирует образование и социальную сферу?

Гость||

Куда смотрит заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов который курирует образование и социальную сферу?

Гость||

Начальников полно а результата нет!

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