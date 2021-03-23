В соцучреждения области стало поступать меньше фальсификата

23.03.2021 | 16:17

В 2021 году в Пензенской области снизилось число случаев поставки фальсификата продукции животного происхождения в учреждения здравоохранения, образования, труда, социальной защиты и демографии.

Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил замначальника Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области Баграт Пирумов.

По его словам, в ряде случаев были выявлены отдельные нарушения. В частности, зафиксированы случаи направления недоброкачественной продукции поставщиками из Саратовской области.

«В 2019 году не соответствующим нормам оказался 51% числа отобранных проб, в 2020-м - 15,7%, в 2021-м - 14,6%», - уточнила пресс-служба областного правительства со ссылкой на Баграта Пирумова.

Ранее сообщалось о случаях, когда в школу в Наровчатском районе поступили котлеты «Филейные» из мяса птицы, которые употреблять в пищу было уже нельзя. В детсад села Наровчат поставили просроченные куриные яйца. Некачественная продукция также направлялась в столовые школ и детсадов Кузнецкого и Лунинского районов.