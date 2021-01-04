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Общество

Жители села Кондоль отреагировали на появление маршрутки в Пензу

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В Кондоль и обратно снова ездит пассажирский транспорт. Маршрутка № 303 обеспечивает связь села и областного центра.

«Не на чем было добраться. Сын учится в колледже, и каждый раз по субботам приходилось мужу ездить в Старую Каменку его встречать. Теперь, если транспортное сообщение у нас возобновится, проблем не будет уже», - обрадовалась пассажир Марина Иванова.

В середине осени возникли проблемы с перевозчиком, пассажиры стали предъявлять претензии.

«Он недобросовестно исполняет свои обязанности: более 70 срывов в месяц у него было постоянно и опоздания до 30 минут включительно. Очень тяжело было с ним работать, в итоге он пришел к такому мнению, что надо уходить с этого маршрута», - пояснил генеральный директор АО «Пензенское объединение автовокзалов» Роберт Степанов.

Для тех, кто не имеет личного транспорта, село стало отрезанным от областного центра. Таксисты запрашивали втридорога.

«Очень много ездит студентов. У нас в больнице - один врач общей практики. Часто посылает на обследования, на консультации, в больницах лежат в основном в Пензе, а добираться невозможно», - пожаловалась жительница Кондоля Лидия Фролова.

Многие работают в областном центре - в селе трудоустроиться сложнее. Расходы на проезд стали съедать большую часть зарплаты.

Решением проблемы с перевозчиком занималось региональное управление транспорта. Выход найден - с 4 января начала курсировать маршрутка.

«В будни более ранний выезд - в 6:00 отсюда. Это первый рейс, второй - в 15:00. В праздничные дни: отсюда - в 7:40, а следующий - в 14:30 », - сообщил водитель маршрутного автобуса Анатолий Ломакин.

Машина одна, водителей двое, четыре рейса в день - два в Кондоль, два обратно. Главное для пассажиров - помнить, что в выходные расписание такое же, как в праздники.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Для кого это расписание? Опять не будет пассажиров, будут кричать не выгодно! Ну кто поедет в 6 утра в Кондоль? Надо в Пензу в 6 из Пензы в 18!!! А это расписание для таксистов

Гость||

"Ржу ни магу!!!" - супруга фамилию сменила, может быть развелись давно, я и не знаю...

Гость||

А цена проезда какая ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пожаловалась Кондоля Лидия Фролова.
Имя интересное.

Гость||

Слава Богу!!

Имя: Гость
Комментарий:

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