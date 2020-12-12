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Общество

Сотрудники Городищенского ПАТП получили деньги после жалобы Путину

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В Пензенской области погасили долг по зарплате перед сотрудниками ООО «Городищенское ПАТП». Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии с населением в субботу, 12 декабря.

По словам главы региона, все полагающиеся деньги (сумма задолженности перед 35 сотрудниками составляла более 1 млн руб.) были перечислены накануне.

12 декабря в местной группе во «ВКонтакте», курируемой районной администрацией, появилось объявление, что с 15-го числа новый пассажироперевозчик будет обслуживать все маршруты в Городищенском районе в стопроцентном объеме по прежнему расписанию.

Ранее сотрудники предприятия направили обращение Президенту РФ. После этого началось разбирательство, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.

Транспортные проблемы есть во многих отдаленных населенных пунктах области.

«Чем меньше население, тем меньше у перевозчиков желания (работать на маршруте. - Прим. ред.)», - пояснил Белозерцев во время прямой линии.

Люди не могут платить за проезд большие суммы, а перевозчикам невыгодно организовывать транспортное обслуживание при низких тарифах и пассажиропотоке. Для решения проблемы им выделяют субсидии из муниципального и областного бюджетов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Люди не могут платить за проезд большие суммы, а перевозчикам невыгодно организовывать транспортное обслуживание при низких тарифах и пассажиропотоке. Для решения проблемы им выделяют субсидии из муниципального и областного бюджетов.
А для этого ,что бы таких проблем не было в городе должен быть Единый Муниципальный (государственный) перевозчик и ни каких частников!Народ будет доволен,можно максимально удерживать приемлемые цены на проезд ,так как идёт перекрёстное финансирование прибыльных и не прибыльных маршрутов,деньги с налогов все равно в полном объёме будут уходить в казну ,а не в карманы частникам.

Гость||

ОБРАЩАЙТЕСЬ СРАЗУ К ПУТИНУ

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