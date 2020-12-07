В ситуации с зарплатами в Городище разбираются следователи

07.12.2020 | 13:20

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту невыдачи заработной платы 35 сотрудникам ООО «Городищенское ПАТП».

С марта по ноябрь люди вообще не получали деньги. У учредителей, которыми являются администрация района и региональный департамент государственного имущества, образовалась задолженность перед ними в размере более 1 млн 200 тысяч рублей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и погашение задолженности по заработной плате», - сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Утром 7 декабря о проблеме на автотранспортном предприятии, сотрудники которого уже направили обращение Президенту РФ, высказался губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона уточнил, что имеется еще и долг по налогам, поэтому, когда направляются деньги на зарплаты, автоматически гасится задолженность по налогам.

«Мне никто не доложил, что есть проблема. Буйлов (Сергей Буйлов - начальник областного управления транспорта. - Прим. ред.), вы ко мне несколько раз заходили, докладывали обстановку, об этом не сообщили», - возмутился Иван Белозерцев.

В это утро губернатор беседовал и с главой администрации Городищенского района Александром Водопьяновым, которому «высказал все, что думал».

«Я с начальником налоговой сегодня переговорил, надо эту тему закрыть, - вернулся Белозерцев к вопросу о задолженности перед сотрудниками АТП. - Буйлову предложение по взысканию. Главу района предупреждаю в последний раз и всех остальных глав муниципальных образований».

Между тем проблема не нова. В сентябре 2019 года судебные приставы сообщали о долге АТП перед сотрудниками в размере более 300 тысяч рублей.

В отношении организации возбуждали 112 исполнительных производств. Тогда, чтобы мотивировать руководителя, приставы наложили арест на земельный участок и административное здание.

Фиксировалось также нарушение условий, предусмотренных лицензией: пассажиров перевозили на автобусе, не включенном в реестр.

Генеральный директор тогда рассказал на суде, что предприятие находится в сложном материальном положении - на стадии банкротства, и попросил прекратить производство по делу из-за его малозначительности.

Однако суд просьбе не внял, и ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие» оштрафовали на 100 000 рублей.