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Общество

В ситуации с зарплатами в Городище разбираются следователи

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту невыдачи заработной платы 35 сотрудникам ООО «Городищенское ПАТП».

С марта по ноябрь люди вообще не получали деньги. У учредителей, которыми являются администрация района и региональный департамент государственного имущества, образовалась задолженность перед ними в размере более 1 млн 200 тысяч рублей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и погашение задолженности по заработной плате», - сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Утром 7 декабря о проблеме на автотранспортном предприятии, сотрудники которого уже направили обращение Президенту РФ, высказался губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона уточнил, что имеется еще и долг по налогам, поэтому, когда направляются деньги на зарплаты, автоматически гасится задолженность по налогам.

«Мне никто не доложил, что есть проблема. Буйлов (Сергей Буйлов - начальник областного управления транспорта. - Прим. ред.), вы ко мне несколько раз заходили, докладывали обстановку, об этом не сообщили», - возмутился Иван Белозерцев.

В это утро губернатор беседовал и с главой администрации Городищенского района Александром Водопьяновым, которому «высказал все, что думал».

«Я с начальником налоговой сегодня переговорил, надо эту тему закрыть, - вернулся Белозерцев к вопросу о задолженности перед сотрудниками АТП. - Буйлову предложение по взысканию. Главу района предупреждаю в последний раз и всех остальных глав муниципальных образований».

Между тем проблема не нова. В сентябре 2019 года судебные приставы сообщали о долге АТП перед сотрудниками в размере более 300 тысяч рублей.

В отношении организации возбуждали 112 исполнительных производств. Тогда, чтобы мотивировать руководителя, приставы наложили арест на земельный участок и административное здание.

Фиксировалось также нарушение условий, предусмотренных лицензией: пассажиров перевозили на автобусе, не включенном в реестр.

Генеральный директор тогда рассказал на суде, что предприятие находится в сложном материальном положении - на стадии банкротства, и попросил прекратить производство по делу из-за его малозначительности.

Однако суд просьбе не внял, и ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие» оштрафовали на 100 000 рублей.

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гребень||

вот о чем должна болеть голова у власти если она еще думает о людях а не о кивид/маска/вакцина

Гость||

ДАВНО УЖЕ ПОРА. И не только по этим делам, копнут по глубже.

Гость||

Водопьянова на нары!

Гость||

Как верёвочки не вится-конец будет.

Гость||

ОООЧЧЧЕЕННЬ УЖ СПЕШИЛ!!!

Гость||

Испугался, что 17 декабря на прямой линии Путина вопрос озвучат. Поэтому нужно сразу будет отрапортовать, что все решено, кто надо, наказан и т.д. А так плюнул бы и не шумел на всю область, и не возбуждали бы уголовное дело задним числом.

Гость||

Из кармана может вынуть деньги и дать зарплату

Змей Горыныч||

Гость писал(a):

Испугался, что 17 декабря на прямой линии Путина вопрос озвучат. Поэтому нужно сразу будет отрапортовать, что все решено, кто надо, наказан и т.д. А так плюнул бы и не шумел на всю область, и не возбуждали бы уголовное дело задним числом.

А туда чё, реальные люди звонят, или специально обученные?

Гость||

Джипы,квартиры,заборы,езда на служебной а.м.Пенз- Городище и т. Д.проверить не мешало бы?

Гость||

Что то с трудом веритьс,что 9 месяц зарплату не получать,а на работу ходить и отсиживать 8 часов,что же они ели?Такое впечатление,что МУП,давно обанкротился,но с насижинных мест Зам,директора,бухгалтера,инженеры уходить не собирались,надеялись,день прошёл и ладно,когда нибудь деньги все равно отдадут,вот и досиделись.Не верю,что если автобус привозил наличку и автовокзал торговал билетами за нал. И главбух осталась без зарплаты

гребень||

Гость писал(a):

Испугался, что 17 декабря на прямой линии Путина вопрос озвучат. Поэтому нужно сразу будет отрапортовать, что все решено, кто надо, наказан и т.д. А так плюнул бы и не шумел на всю область, и не возбуждали бы уголовное дело задним числом.
Вы реально верите?

Гость||

1200000/35 человек / 9 месяцев = 3800 рублей. У них ЗП 3800? А как же средняя по региону 30+

Гость||

аванс вероятно давали, а так пахнет ЗАО

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мне никто не доложил, что есть проблема.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отреагировал на публикацию ЛефтПензы о невыплате заработной платы работникам ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие». Несмотря на то, что работники предприятия обращались к главе региона ещё в июне, по его словам, он ничего не знал о проблемах с выплатой зарплат.ТЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛ ЕЩЁ В ИЮНЕ.

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