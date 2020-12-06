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Общество

В Пензе оценили состояние тротуаров и лестниц

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В субботу, 5 декабря, в Пензе чиновники проверили состояние тротуаров и лестниц. В обходе участвовали замглавы администрации города Олег Денисов и главы районов. Не везде содержание пешеходных зон удовлетворило чиновников.

«Особое внимание было уделено обработке от гололеда спусков и лестничных маршей», - отметили в пресс-службе мэрии.

В этом особенно нуждались лестницы на улицах Воронова, Тепличной, Бекешской, 8 Марта, Московской. Коммунальщикам поручили в ближайшее время устранить недостатки.

С наступлением холодов, сковавших льдом растаявший снег, в травмпунктах и больницах города увеличилось число пациентов.

«В основном - перелом лучевой в типичном месте, растяжение, подвывих голеностопа, ну и обычные бытовые травмы. Ходить надо осторожно, потому что скользко. Будьте внимательны, не торопитесь и обращайтесь вовремя - сразу после травмы», - посоветовал пензенцам врач - травматолог-ортопед Валерий Щербаков.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А где глупомордый?

Гость||

Гость писал(a):

А где глупомордый?
Выражаться будешь, когда себе морду разобьёшь

Имя: Гость
Комментарий:

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