В Пензе оценили состояние тротуаров и лестниц

06.12.2020 | 12:17

В субботу, 5 декабря, в Пензе чиновники проверили состояние тротуаров и лестниц. В обходе участвовали замглавы администрации города Олег Денисов и главы районов. Не везде содержание пешеходных зон удовлетворило чиновников.

«Особое внимание было уделено обработке от гололеда спусков и лестничных маршей», - отметили в пресс-службе мэрии.

В этом особенно нуждались лестницы на улицах Воронова, Тепличной, Бекешской, 8 Марта, Московской. Коммунальщикам поручили в ближайшее время устранить недостатки.

С наступлением холодов, сковавших льдом растаявший снег, в травмпунктах и больницах города увеличилось число пациентов.

«В основном - перелом лучевой в типичном месте, растяжение, подвывих голеностопа, ну и обычные бытовые травмы. Ходить надо осторожно, потому что скользко. Будьте внимательны, не торопитесь и обращайтесь вовремя - сразу после травмы», - посоветовал пензенцам врач - травматолог-ортопед Валерий Щербаков.