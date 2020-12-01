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Общество

Пензенцев призвали аккуратнее передвигаться в гололедицу

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В первый день зимы Пензенскую область атаковали морозы. Ночью столбик термометра опустился до -14 °С. Такой резкий перепад температуры привел к появлению гололеда.

«Опасно, но рядом травмпункт, помогут. Идти недалеко», - отметила пенсионерка.

В медицинском учреждении с наступлением холодов резко возросло количество пациентов. В коридорах - очереди. Большинство людей получили травмы после падений.

«В основном - перелом лучевой в типичном месте, растяжение, подвывих голеностопа, ну и обычные бытовые травмы. Ходить надо осторожно, потому что скользко. Будьте внимательны, не торопитесь и обращайтесь вовремя - сразу после травмы», - посоветовал врач - травматолог-ортопед Валерий Щербаков.

По словам специалистов, в ближайшее время ситуация с погодой в регионе только ухудшится.

«Со вторника по среду на территории Пензенской области ожидается сильное понижение температурного режима - местами до -23 °С. Предупредите своих детей, как правильно себя вести в случае чрезвычайной ситуации. Берегите себя и своих близких. Здоровья!» - пожелала пензенцам старший дознаватель УНД и ПР ГУ МЧС России по области Татьяна Шишканова.

Далеко не все тротуары в городе обработаны песко-соляной смесью. Чтобы исправить ситуацию, некоторые люди самостоятельно берут в руки инструмент и отправляются на борьбу со льдом.

Напряженная ситуация отмечается и на дорогах Пензенской области. В гололедицу водителям необходимо быть особенно внимательными.

«Сложные погодные и дорожные условия требуют от водителей повышенной бдительности на дороге. Невнимательность, пренебрежение правилами безопасности на проезжей части могут привести к автомобильной аварии», - предупредила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нам бы песочком посыпали лёд,а так можно и не убирать...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Далеко не все тротуары в городе обработаны песко-соляной смесью. Чтобы исправить ситуацию, некоторые люди самостоятельно берут в руки инструмент и отправляются на борьбу со льдом.
А коммунальных служб в городе нет? Или мэра нет? Кто же тогда его зарплату получает?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Далеко не все тротуары в городе обработаны песко-соляной смесью. Чтобы исправить ситуацию, некоторые люди самостоятельно берут в руки инструмент и отправляются на борьбу со льдом.
А коммунальных служб в городе нет? Или мэра нет? Кто же тогда его зарплату получает?
Лузгин не только зарплату, но опять еще две премии получит. Как и Мутовкин.

Гость||

Песко-соляной смесью посыпаны автомобильные дороги и это правильно,но и пешеходах тоже необходимо заботиться.Тротуары для ПЕШИХ жителей города покрыты льдом,люди платят налоги в том числе и на содержание придомовых территорий,несем свои кровные в магазины,а возле них сплошной лед,заставьте хозяев этих супермаркетов не только собирать с населения деньги,но и выполнять свои обязанности по содержанию территорий магазинов.

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