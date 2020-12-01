Пензенцев призвали аккуратнее передвигаться в гололедицу

01.12.2020 | 19:27

В первый день зимы Пензенскую область атаковали морозы. Ночью столбик термометра опустился до -14 °С. Такой резкий перепад температуры привел к появлению гололеда.

«Опасно, но рядом травмпункт, помогут. Идти недалеко», - отметила пенсионерка.

В медицинском учреждении с наступлением холодов резко возросло количество пациентов. В коридорах - очереди. Большинство людей получили травмы после падений.

«В основном - перелом лучевой в типичном месте, растяжение, подвывих голеностопа, ну и обычные бытовые травмы. Ходить надо осторожно, потому что скользко. Будьте внимательны, не торопитесь и обращайтесь вовремя - сразу после травмы», - посоветовал врач - травматолог-ортопед Валерий Щербаков.

По словам специалистов, в ближайшее время ситуация с погодой в регионе только ухудшится.

«Со вторника по среду на территории Пензенской области ожидается сильное понижение температурного режима - местами до -23 °С. Предупредите своих детей, как правильно себя вести в случае чрезвычайной ситуации. Берегите себя и своих близких. Здоровья!» - пожелала пензенцам старший дознаватель УНД и ПР ГУ МЧС России по области Татьяна Шишканова.

Далеко не все тротуары в городе обработаны песко-соляной смесью. Чтобы исправить ситуацию, некоторые люди самостоятельно берут в руки инструмент и отправляются на борьбу со льдом.

Напряженная ситуация отмечается и на дорогах Пензенской области. В гололедицу водителям необходимо быть особенно внимательными.

«Сложные погодные и дорожные условия требуют от водителей повышенной бдительности на дороге. Невнимательность, пренебрежение правилами безопасности на проезжей части могут привести к автомобильной аварии», - предупредила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.