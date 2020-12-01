Самарцы поставляли пензенским детям и инвалидам некачественный творог

01.12.2020 | 10:11

Некое ООО «Созвездие», зарегистрированное в селе Красный Яр Самарской области, поставляло в детские и социальные учреждения Пензенской и Оренбургской областей фальсифицированную продукцию.

Пробы молочной продукции в областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов, расположенном в поселке Кичкилейка под Пензой были направлены в испытательную лабораторию. Выяснилось, что творог «Крестьянское лето» с массовой долей жира 9% не соответствует по жирнокислотному составу.

А в сметане и твороге, которые «Созвездие» отправляло в оренбургскую городскую клиническую больницу № 1, геронтологический центр и Соль-Илецкий психоневрологический интернат, обнаружились растительные жиры.

Инспекторы выяснили, что продукция поставлялась по ветеринарно-сопроводительным документам с февраля 2020 года. Организацию оштрафовали на 100 000 рублей, однако «Созвездие» не заплатило штраф добровольно.

«В итоге юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в двойном размере, то есть 200 000 рублей», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Самарской области.