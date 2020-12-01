Сетевое издание|18+|Вторник|1 дек 2020|10:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Самарцы поставляли пензенским детям и инвалидам некачественный творог

Печать

Некое ООО «Созвездие», зарегистрированное в селе Красный Яр Самарской области, поставляло в детские и социальные учреждения Пензенской и Оренбургской областей фальсифицированную продукцию.

Пробы молочной продукции в областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов, расположенном в поселке Кичкилейка под Пензой были направлены в испытательную лабораторию. Выяснилось, что творог «Крестьянское лето» с массовой долей жира 9% не соответствует по жирнокислотному составу.

А в сметане и твороге, которые «Созвездие» отправляло в оренбургскую городскую клиническую больницу № 1, геронтологический центр и Соль-Илецкий психоневрологический интернат, обнаружились растительные жиры.

Инспекторы выяснили, что продукция поставлялась по ветеринарно-сопроводительным документам с февраля 2020 года. Организацию оштрафовали на 100 000 рублей, однако «Созвездие» не заплатило штраф добровольно.

«В итоге юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в двойном размере, то есть 200 000 рублей», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

всех проверять! и сажать!

Гость||

Львова-Белова почему молчит??? её для этого в столицу отправили?

Гость||

Открылись глаза...

А что за творог сейчас едят в в детских и социальных учреждениях Пензенской и Оренбургской областей, ежели ООО «Созвездие» обнаружило себя недоброкачественным поставщиком?

Гость||

Голодяева, директорв школ и заведующих детсадами, которые принимали некачественные продукты и кормили ими детей, под следствие!

Гость||

В Пензе своего творога нет? Бабло пилить только умеют за счет детей и инвалидов, сволочи поганые.

Гость||

Масло Каменка, лучше Молкома.Растопите и всё увидите.Сердобский творог не плохой.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе своего творога нет? Бабло пилить только умеют за счет детей и инвалидов, сволочи поганые.
А губернатор то не знает....

Гость||

Вот удивили))зайдите в "Пятерочку"там точно такой же ассортимент молочки производства Самары,вывод:дома выходит мы так же лакомимся Самарским фальсификатом?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте