Онлайн-кассы в пензенских маршрутках: налоговики отложили проверки

01.12.2020 | 11:24

Пензенские маршрутчики смогут обходиться без онлайн-касс до конца года. До 31 декабря налоговики не будут устраивать специальных проверок в связи с коронавирусом.

«Однако при наличии доказательств отсутствия контрольно-кассовых аппаратов, на основании документов, поступивших из других структур, возможно составление протокола об административном правонарушении и назначение штрафа», - пояснили в региональном управлении ФНС России.

По закону онлайн-кассы необходимо было начать использовать с 1 июля 2019 года - в автобусах, маршрутках и другом общественном транспорте. При оплате проезда пассажиры получали бы кассовые чеки. Закон предусматривает несколько способов выдачи фискальных документов, а также штрафы за их невыдачу.

Но введение санкций было решено отложить: сначала до 1 июля 2020-го, потом - до 1 октября. С этой даты ограничения сняли, штрафовать перевозчиков можно, но устраивать рейды пока нельзя.

Ранее необходимость приобретения контрольно-кассовых аппаратов была одной из причин, по которой повышалась стоимость проезда в общественном транспорте. Тем не менее до сих пор в пензенских маршрутках наличие онлайн-касс - большая редкость.

Цены между тем подняли еще раз. С 14 ноября жители Пензы отдают за проезд и провоз багажа в автобусах большого класса 27 рублей, малого - 32.