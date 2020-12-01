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Общество

Онлайн-кассы в пензенских маршрутках: налоговики отложили проверки

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Пензенские маршрутчики смогут обходиться без онлайн-касс до конца года. До 31 декабря налоговики не будут устраивать специальных проверок в связи с коронавирусом.

«Однако при наличии доказательств отсутствия контрольно-кассовых аппаратов, на основании документов, поступивших из других структур, возможно составление протокола об административном правонарушении и назначение штрафа», - пояснили в региональном управлении ФНС России.

По закону онлайн-кассы необходимо было начать использовать с 1 июля 2019 года - в автобусах, маршрутках и другом общественном транспорте. При оплате проезда пассажиры получали бы кассовые чеки. Закон предусматривает несколько способов выдачи фискальных документов, а также штрафы за их невыдачу.

Но введение санкций было решено отложить: сначала до 1 июля 2020-го, потом - до 1 октября. С этой даты ограничения сняли, штрафовать перевозчиков можно, но устраивать рейды пока нельзя.

Ранее необходимость приобретения контрольно-кассовых аппаратов была одной из причин, по которой повышалась стоимость проезда в общественном транспорте. Тем не менее до сих пор в пензенских маршрутках наличие онлайн-касс - большая редкость.

Цены между тем подняли еще раз. С 14 ноября жители Пензы отдают за проезд и провоз багажа в автобусах большого класса 27 рублей, малого - 32.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По закону онлайн-кассы необходимо было начать использовать с 1 июля 2019 года - в автобусах, маршрутках и другом общественном транспорте.
Сколько же бабла нагловикам занесли?

Гость||

За жопу их всех давно пора схватить. Любишь медок - люби и холодок!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но введение санкций было решено отложить:
Чтобы отложить должно быть постановление. А его не было. Поэтому обязаны штрафовать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С этой даты ограничения сняли, штрафовать перевозчиков можно, но устраивать рейды пока нельзя.
Не ну рейды по наличию масок проводят, а что мешает проводить рейды по проверке касс?

Гость||

Гость писал(a):

Не ну рейды по наличию масок проводят, а что мешает проводить рейды по проверке касс?
Потому что Абонемент.

Гость||

Оказывается нет доказательств отсутствия контрольнокассовых аппаратов в маршрутках. Поэтому и не штрафуют перевозчиков. Замечательно.¾

Гость||

Нет у вас мишустята методов против пензенских перевозчиков, нету...

Гость||

Гость писал(a):

Нет у вас мишустята методов против пензенских перевозчиков, нету...
А вот и не угадал!!!Я сегодня насрал в маршрутке приличную кучу!!!!)))))

Гость||

Ничего, наступит скоро время когда пожалеют маршрутчики и не раз о том что повысили цены, возмездие неминуемо. Трепещите твари.

Имя: Гость
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