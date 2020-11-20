Пензенцев пенсионного возраста призвали самоизолироваться

20.11.2020 | 14:46

В пятницу, 20 ноября, на сайте администрации Пензы появилось напоминание о том, что в связи с действием в регионе режима повышенной готовности для людей старше 65 лет продолжает действовать обязательная самоизоляция.

«Пожилым людям рекомендуется оставаться дома, не посещать общественные места без особой необходимости, а также временно отказаться от личных контактов с родственниками и друзьями», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, горожанам старшего поколения следует принимать общеизвестные меры безопасности: носить маски и перчатки, обрабатывать руки антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

Одинокие пенсионеры и инвалиды могут обратиться в Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению по номеру 440-003 и оставить заявку на доставку на дом продуктов, товаров первой необходимости, лекарств. Следует помнить, что покупка совершается за счет средств заказчика.

В последнее время чаще всего заболевать коронавирусной инфекцией стали именно пожилые люди. Так, за последние две недели в Заречном уже более 60% всех заболевших взрослых составляют горожане старше 65 лет. В Кузнецке 30% заболевших на текущей неделе - пенсионеры 65+, еще 26% - горожане в возрасте от 47 до 64 лет.