Коронавирус: в Заречном выросло число больных пенсионеров

В Заречном среди пациентов с коронавирусной инфекцией становится все больше пенсионеров. Местные медики заявили об изменениях в эпидситуации, проанализировав статистику за последние три недели.
«По данным эпидемиологов, реже остальных заболевают дети. Из общего числа заболевших несовершеннолетние составляют 10-12%», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на главного государственного врача города Людмилу Куликову.
При этом дети, как правило, переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно. Взрослые вызывают большую обеспокоенность врачей.
«Если раньше среди заболевших преобладали люди трудоспособного возраста, то есть достаточно молодые, то в последние две недели в Заречном коронавирусом чаще заболевают люди пожилого возраста. Горожане старше 65 лет составляют уже более 60% всех заболевших взрослых», - пояснила Людмила Куликова.
Поскольку для пожилых людей коронавирус особенно опасен, их призвали беречь свое здоровье и максимально строго соблюдать режим самоизоляции.
Ранее ситуацию с коронавирусной инфекцией в Заречном назвали стабильно напряженной. По состоянию на 19 ноября диагноз COVID-19 был подтвержден у 1 309 человек.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
А кому же ещё болеть, если тесты делают только тем у кого 65+???!!!! Вот вам и статистика! Дети и трудоспособная часть населения "болеют" только кто сам платно смог тест сдать