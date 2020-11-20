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Общество

Коронавирус: в Заречном выросло число больных пенсионеров

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В Заречном среди пациентов с коронавирусной инфекцией становится все больше пенсионеров. Местные медики заявили об изменениях в эпидситуации, проанализировав статистику за последние три недели.

«По данным эпидемиологов, реже остальных заболевают дети. Из общего числа заболевших несовершеннолетние составляют 10-12%», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на главного государственного врача города Людмилу Куликову.

При этом дети, как правило, переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно. Взрослые вызывают большую обеспокоенность врачей.

«Если раньше среди заболевших преобладали люди трудоспособного возраста, то есть достаточно молодые, то в последние две недели в Заречном коронавирусом чаще заболевают люди пожилого возраста. Горожане старше 65 лет составляют уже более 60% всех заболевших взрослых», - пояснила Людмила Куликова.

Поскольку для пожилых людей коронавирус особенно опасен, их призвали беречь свое здоровье и максимально строго соблюдать режим самоизоляции.

Ранее ситуацию с коронавирусной инфекцией в Заречном назвали стабильно напряженной. По состоянию на 19 ноября диагноз COVID-19 был подтвержден у 1 309 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — «Город Z»
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Гость||

А кому же ещё болеть, если тесты делают только тем у кого 65+???!!!! Вот вам и статистика! Дети и трудоспособная часть населения "болеют" только кто сам платно смог тест сдать

Гость||

В Пензе на улице бабуси общаются без масок!Жалко когда болеет молодежь и дети!Всем здоровья!

Имя: Гость
Комментарий:

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