Коронавирус: в Заречном выросло число больных пенсионеров

20.11.2020 | 12:02

В Заречном среди пациентов с коронавирусной инфекцией становится все больше пенсионеров. Местные медики заявили об изменениях в эпидситуации, проанализировав статистику за последние три недели.

«По данным эпидемиологов, реже остальных заболевают дети. Из общего числа заболевших несовершеннолетние составляют 10-12%», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на главного государственного врача города Людмилу Куликову.

При этом дети, как правило, переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно. Взрослые вызывают большую обеспокоенность врачей.

«Если раньше среди заболевших преобладали люди трудоспособного возраста, то есть достаточно молодые, то в последние две недели в Заречном коронавирусом чаще заболевают люди пожилого возраста. Горожане старше 65 лет составляют уже более 60% всех заболевших взрослых», - пояснила Людмила Куликова.

Поскольку для пожилых людей коронавирус особенно опасен, их призвали беречь свое здоровье и максимально строго соблюдать режим самоизоляции.

Ранее ситуацию с коронавирусной инфекцией в Заречном назвали стабильно напряженной. По состоянию на 19 ноября диагноз COVID-19 был подтвержден у 1 309 человек.