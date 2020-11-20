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Общество

30% заболевших за неделю COVID-19 кузнечан находятся в возрасте 65+

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В пятницу, 20 ноября, в администрации Кузнецка в очередной раз обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией.

На 19-е число в городе было зарегистрировано 347 случаев заболевания, прирост за истекшую неделю составил 21%. 30% заболевших - пенсионеры 65+, еще 26% - горожане в возрасте от 47 до 64 лет.

Показатель на 100 тысяч населения составил 428,5 случая.

Также на текущей неделе зарегистрировано 97 случаев внебольничной пневмонии (60 - в легкой форме и 37 - средней степени тяжести). Для сравнения: в 2019 году за этот же период было всего 3 пациента.

Что касается ОРВИ, то наблюдается спад заболеваемости: если на предыдущей неделе этот диагноз медики поставили 691 горожанину, то на текущей - 422. На карантине находятся 1 группа в детском саду № 28 и 1 группа в многопрофильном колледже.

«В ежедневном режиме проводятся межведомственные рейды по торговым объектам, при выявлении нарушений информация направляется в территориальный отдел Роспотребнадзора для принятия мер. Всего на сегодняшний день сотрудниками полиции составлено 417 протоколов за нарушение масочного режима», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Всем здоровья!

Гость||

70 % заболевших в возрасте до 65 лет. А как вам такое название ?

Имя: Гость
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