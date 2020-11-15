Пензенцам дали пояснения по поводу новых автобусов большой вместимости

15.11.2020 | 13:27

В воскресенье, 15 ноября, в прямом эфире в социальной сети Instagram мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал, как в дальнейшем планируют развивать городской общественный транспорт и не допускать резкого подорожания стоимости проезда.

«Мы неоднократно говорили о том, что администрация Пензы вместе с управлением транспорта области разрабатывает концепцию перехода городского пассажирского транспорта на работу по брутто-контрактам и по регулируемым тарифам», - напомнил Андрей Лузгин.

Согласно этой концепции, маршрутные такси планируют заменить на автобусы большого класса вместимости. Мэрия подала заявку в Минтранс на приобретение новых машин на газомоторном топливе в лизинг.

«К сожалению, на настоящий момент заявка не получила ни одобрения, ни подтверждения факта, что мы не будем принимать участие в этой программе», - пояснил мэр.

Одновременно администрация ведет переговоры с Внешэкономбанком о приобретении больших автобусов в лизинг. С перевозчиком заключат брутто-контракт.

«Мы рассчитываем завершить переговоры за декабрь месяц. Сейчас разработана дорожная карта, ведется моделирование транспортных потоков, оптимизация маршрутной сети», - добавил Андрей Лузгин.

Он подчеркнул, что такое преобразование городского транспорта - дорогостоящее решение для бюджета. Дополнительные расходы при реализации составят около 600 млн рублей ежегодно.

«Для бюджетов это достаточно чувствительная сумма. Окончательное решение о переходе на брутто-контракты пока не принято. Тем не менее с учетом важности для всех нас, для развития Пензы, общественного транспорта, такой переход рано или поздно все равно состоится. Это направление, от которого мы не откажемся», - заверил Андрей Лузгин.