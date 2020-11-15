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Общество

Пензенцам дали пояснения по поводу новых автобусов большой вместимости

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В воскресенье, 15 ноября, в прямом эфире в социальной сети Instagram мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал, как в дальнейшем планируют развивать городской общественный транспорт и не допускать резкого подорожания стоимости проезда.

«Мы неоднократно говорили о том, что администрация Пензы вместе с управлением транспорта области разрабатывает концепцию перехода городского пассажирского транспорта на работу по брутто-контрактам и по регулируемым тарифам», - напомнил Андрей Лузгин.

Согласно этой концепции, маршрутные такси планируют заменить на автобусы большого класса вместимости. Мэрия подала заявку в Минтранс на приобретение новых машин на газомоторном топливе в лизинг.

«К сожалению, на настоящий момент заявка не получила ни одобрения, ни подтверждения факта, что мы не будем принимать участие в этой программе», - пояснил мэр.

Одновременно администрация ведет переговоры с Внешэкономбанком о приобретении больших автобусов в лизинг. С перевозчиком заключат брутто-контракт.

«Мы рассчитываем завершить переговоры за декабрь месяц. Сейчас разработана дорожная карта, ведется моделирование транспортных потоков, оптимизация маршрутной сети», - добавил Андрей Лузгин.

Он подчеркнул, что такое преобразование городского транспорта - дорогостоящее решение для бюджета. Дополнительные расходы при реализации составят около 600 млн рублей ежегодно.

«Для бюджетов это достаточно чувствительная сумма. Окончательное решение о переходе на брутто-контракты пока не принято. Тем не менее с учетом важности для всех нас, для развития Пензы, общественного транспорта, такой переход рано или поздно все равно состоится. Это направление, от которого мы не откажемся», - заверил Андрей Лузгин.

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Гость||

Просим вас отнестись с пониманием. Всего хорошего. Здоровья и хорошего настроения.

Гость||

Брутто-болтавня.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы неоднократно говорили о том, что администрация Пензы вместе с управлением транспорта области разрабатывает концепцию перехода городского пассажирского транспорта на работу по брутто-контрактам и по регулируемым тарифам», - напомнил Андрей Лузгин.
Почему до сих пор не перешли? Кто мешает?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэрия подала заявку в Минтранс на приобретение новых машин на газомоторном топливе в лизинг.
Эту сказку крутят уже второй год.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одновременно администрация ведет переговоры с Внешэкономбанком о приобретении больших автобусов в лизинг. С перевозчиком заключат брутто-контракт.
С Кривозубовым и Фоминым?

Гость||

Сами с собой совещаются, как лучше народ обобрать

Гость||

Гость писал(a):

Брутто-болтавня.
Лузгин врал, Лузгин врёт, Лузгин будет врать!...

Гость||

Гость писал(a):

Пензенцам дали пояснения по поводу новых автобусов большой
Вместо автобусов и троллейбусов ДАЮТ ПОЯСНЕНИЯ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одновременно администрация ведет переговоры с Внешэкономбанком о приобретении больших автобусов в лизинг. С перевозчиком заключат брутто-контракт.
Ещё раз для на и тупейшего мэра Лузгина ДЛЯ КОГО ПРИОБРЕТАЮТСЯ АВТОБУСЫ,ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ??????????НЕЛЬЗЯ ПРИОБРЕТАТЬ АВТОБУСЫ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА И ПОД ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЧАСТНИКОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К сожалению, на настоящий момент заявка не получила ни одобрения, ни подтверждения
О чем говорить если нет одобрения программы. Одно дело хотеть, другое делать

Гость||

То есть за бюджетные деньги закупить автобусы и передать их в пользование частникам? я правильно понял?

Гость||

Гость писал(a):

Ещё раз для на и тупейшего мэра Лузгина ДЛЯ КОГО ПРИОБРЕТАЮТСЯ АВТОБУСЫ,ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ??????????НЕЛЬЗЯ ПРИОБРЕТАТЬ АВТОБУСЫ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА И ПОД ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЧАСТНИКОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давно пора всю эту компанию загнать в Лефортово ,за превышение должностных полномочий,воровство во особо крупных размерах,коррупцию и созданию ОПГ.

Гость||

Как всегда поговорят, видимость действий для галочки, а толку 0

Гость||

АХ ТЫ ПЁС БЛЕЕЕАТЬ,КАКИЕ АВТОБУСЫ БОЛЬШОЙ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ?!

Гость||

транспортом крутят частники.и им нет ни какого дела как думает администрация.все будет так как они сделают.....

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Имя: Гость
Комментарий:

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