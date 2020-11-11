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Общество

Губернатор: О массовом дистанционном обучении речи не идет

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В среду, 11 ноября, губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области через социальные сети. Он перечислил все новые ограничения, вызванные пандемией, и прокомментировал некоторые из них.

Глава региона напомнил, что до 26 ноября запрещаются массовые мероприятия, детям до 18 лет нельзя находиться в торговых центрах и фуд-кортах без родителей или их законных представителей, масочный режим и социальная дистанция обязательны, лицам старше 65 лет и из групп риска рекомендуется находиться на самоизоляции.

Предприятия, в которых проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, не должны принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

«Детские сады в период действия режима повышенной готовности ребятишки могут посещать по усмотрению родителей, опекунов, попечителей. Что касается школ, то о массовом дистанционном обучении речи сейчас не идет», - подчеркнул губернатор.

Он пояснил, что ситуация с коронавирусом ежедневно мониторится и в зависимости от нее могут приниматься дополнительные решения.

«Она сложная. Контроль по всем направлениям будет усилен. Я призываю и прошу вас соблюдать необходимые меры, минимизировать контакты, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Мы обязательно вместе победим», - заключил Иван Белозерцев.

Изменения в постановление о режиме повышенной готовности внесли 10 ноября. В документе содержится рекомендация министерству образования - рассмотреть вопрос о продлении или переносе каникул.

«Организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае установления фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией в подведомственных образовательных организациях», - также говорится в документе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Как Попова скажет,так и пойдёт ! А мысли Вани не интересуют никого.

Гость||

Те, кто против ДО, будут водить детей даже при симптомах и имеющихся зараженных в окружении ребенка.

Потому что им безразлично здоровье своего ребенка, а уж тем более чужих детей и их родственников.

Лишь бы в школе был, при любых обстоятельствах.

Гость||

Надо вводить прямое управление областью по всем вопросам из Москвы, всё равно местная власть ничего сама решить не может! А аппарат местных чиновников резко сократить!!!

Гость||

Если бы Попова не сказала, что в области всё плохо по коронавирусу, так бы и молчали и ничего не делали...

Гость||

Срочно вводить ДО для школьников!!! Опять на попятную пошел! В нашей школе вообще ничего не соблюдается!!

Гость||

На причастии в РПЦ используют одноразовую посуду?

Гость||

Мы обязательно вместе победим», - заключил Иван Белозерцев

А кто с ним собирается кого то побеждать?

Гость||

В танчики заигрался)

Гость||

А жить все веселее и веселее. Здоровья всем.

Гость||

а что там насчет продления каникул? кто знает

Гость||

Я против ДО, но с сильными оговорками: никакой режим не соблюдается - имею ввиду санитарный - помыть руки элементарно и нормально отправлять естественные потребности школьника !!! вода должна быть для ребенка в свободном доступе, проветривание и кварцевание в классах, физкульминутки не для проверки и не для показательных выступлений , а как норма!! развитие ребенка это не только бесконечное сидение в одном положении и учебе, а в движении и умении чувствовать свое тело !! я от многих детей слышу что учителя их ругают за то что просто потягиваются на уроках от того что мышцы затекли от одного положения - дословно- на уроке физкультуры делай что хочешь, или куда ты там ходишь незнай.... из мелочей складывается иммунитет ребенка, общее здоровье - а это и движение и питьевой режим и т.п. В нашей стране нет культуры тела- спорт вроде есть, фитнесс , но уже когда начались проблемы с весом и т.п

Гость||

Учитесь, малолетки, а то совсем тупые будете. Дома всё равно сидеть не будете.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.11.2020 12:54|

Мы обязательно вместе победим», - заключил Иван Белозерцев

А кто с ним собирается кого то побеждать?

заседают, обсуждают, побеждают, борются, добиваются ....

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.11.2020 13:00
Хоть один человек в своем уме, не всё потеряно.

Гость||

Гость писал(a):

Надо вводить прямое управление областью по всем вопросам из Москвы, всё равно местная власть ничего сама решить не может! А аппарат местных чиновников резко сократить!!!
Точно. Из Москвы областью лучше будут управлять чем эти чиновники, которые только отчеты рисуют.

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Имя: Гость
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