Губернатор: О массовом дистанционном обучении речи не идет

11.11.2020 | 12:24

В среду, 11 ноября, губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области через социальные сети. Он перечислил все новые ограничения, вызванные пандемией, и прокомментировал некоторые из них.

Глава региона напомнил, что до 26 ноября запрещаются массовые мероприятия, детям до 18 лет нельзя находиться в торговых центрах и фуд-кортах без родителей или их законных представителей, масочный режим и социальная дистанция обязательны, лицам старше 65 лет и из групп риска рекомендуется находиться на самоизоляции.

Предприятия, в которых проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, не должны принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

«Детские сады в период действия режима повышенной готовности ребятишки могут посещать по усмотрению родителей, опекунов, попечителей. Что касается школ, то о массовом дистанционном обучении речи сейчас не идет», - подчеркнул губернатор.

Он пояснил, что ситуация с коронавирусом ежедневно мониторится и в зависимости от нее могут приниматься дополнительные решения.

«Она сложная. Контроль по всем направлениям будет усилен. Я призываю и прошу вас соблюдать необходимые меры, минимизировать контакты, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Мы обязательно вместе победим», - заключил Иван Белозерцев.

Изменения в постановление о режиме повышенной готовности внесли 10 ноября. В документе содержится рекомендация министерству образования - рассмотреть вопрос о продлении или переносе каникул.

«Организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае установления фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией в подведомственных образовательных организациях», - также говорится в документе.