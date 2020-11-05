Названа причина смерти старейшего клирика Пензенской епархии

05.11.2020 | 15:20

Причиной ухода из жизни пензенского священослужителя стал COVID-19. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«4 ноября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 69-м году жизни скончался клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы протодиакон Владимир Красненков», - говорится в посте.

Об уходе из жизни старейшего клирика Пензенской епархии, отдавшего 46 лет служению церкви, ранее сообщалось на странице епархии в социальной сети «ВКонтакте», однако причина смерти там не указывалась. В информации лишь говорилось, что клирик умер после тяжелой болезни.

2 июня скончался клирик Сердобской епархии протоиерей Валерий Волков. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.