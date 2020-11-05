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Общество

Названа причина смерти старейшего клирика Пензенской епархии

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Причиной ухода из жизни пензенского священослужителя стал COVID-19. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«4 ноября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 69-м году жизни скончался клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы протодиакон Владимир Красненков», - говорится в посте.

Об уходе из жизни старейшего клирика Пензенской епархии, отдавшего 46 лет служению церкви, ранее сообщалось на странице епархии в социальной сети «ВКонтакте», однако причина смерти там не указывалась. В информации лишь говорилось, что клирик умер после тяжелой болезни.

2 июня скончался клирик Сердобской епархии протоиерей Валерий Волков. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость||

А что бох не уберёг?

Гость||

Это который грамматон клерик?

Гость||

Мощи уже не лечат?

Гость||

По православному догмату ЛИЦЕМЕРИЕ - самый тяжкий грех.

РПЦ настаивает на захоронении Ленина А сама зарабатывает на мощах.

Для коммунистов мощи Ленина также святы как для посредников(попов)божьих мощи их святых. Это не двойной подход и ЛИЦЕМЕРИЕ?

Гость||

очень интересная новость про попа

Гость||

Все там будем.

Гость||

ЭТО СКОРБЬ ЦЕРКОВНОГО САЙТА,А ЗДЕСЬ ПО БАРАБАНУ,.

Помер и помер...

Гость||

Ждем релиз Дины Черемушкиной с полным перечнем заболеваний новопреставленного...

Имя: Гость
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