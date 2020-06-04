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Происшествия

В Пензенской области умер священнослужитель с коронавирусом

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В Пензенской области стала известна личность одной из жертв новой коронавирусной инфекции. Болезнь унесла жизнь клирика Сердобской епархии, протоиерея Валерия Волкова.

На сайте епархии сообщается, что он скончался 2 июня от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Неся служение в Сердобской епархии, протоиерей Валерий являлся благочинным Наровчатского церковного округа, настоятелем Покровского собора с. Наровчат. Да упокоит Господь душу новопреставленного раба Своего протоиерея Валерия, идеже праведные упокояются», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте епархии.

По данным на вечер среды, 3 июня, в Пензенской области ушли из жизни 24 человека с коронавирусом - это 17 мужчин и 7 женщин. Последним появилось сообщение о смерти мужчины 1956 года рождения и женщины 1970-го - младшей медицинской сестры по уходу за больными приемного отделения областной больницы им. Бурденко Инны Кодиловой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото serdobsk-eparh.ru
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Гость||

В приходе не нарушали режим самоизоляции и повышенной готовности.???

Гость||

Ну убедились в очередной раз, что для государства его граждане- РАБЫ?

Гость||

Тайное стало явным:пока соцсети не написали про это, официальные власти молчали.

У нас вся статистика такая?

Светлая память Батюшке.

Всем здоровья.

Гость||

ЗЕМЛЯ ПУХОМ... ПРОСТИ...

Гость||

Что же его коллеги отмолить не могли? Или это все таки не работает?

Гость||

ВСЕ СМЕРТНЫ.

Гость||

Что и сказочники бессильны перед китайским вирусом?Мдаааа,где искать спасения?

Гость||

А мощи же раскиндывал Сифа!

Гость||

Понеслось.

Гость||

Был вызван к начальству

Гость||

И бог не помог!

Гость||

Хорошая новость.благодатная.

Гость||

Вчера на служении в Пензе все попы без масок. В масках лишь малая часть прихожан. Ждём смертей городских священников. Как они говорят:Всё от Бога!!!

Гость||

Бессовестные.

Гость||

Гость писал(a):

Бессовестные.
Полность с Вами согласен. Показывали по местному ТВ,что при входе в храмы санитайзеры и бесплатные маски для прихожан. А по факту все без масок. Знать лгут бессоветные?

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Имя: Гость
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