В Пензенской области умер священнослужитель с коронавирусом

04.06.2020 | 09:04

В Пензенской области стала известна личность одной из жертв новой коронавирусной инфекции. Болезнь унесла жизнь клирика Сердобской епархии, протоиерея Валерия Волкова.

На сайте епархии сообщается, что он скончался 2 июня от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Неся служение в Сердобской епархии, протоиерей Валерий являлся благочинным Наровчатского церковного округа, настоятелем Покровского собора с. Наровчат. Да упокоит Господь душу новопреставленного раба Своего протоиерея Валерия, идеже праведные упокояются», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте епархии.

По данным на вечер среды, 3 июня, в Пензенской области ушли из жизни 24 человека с коронавирусом - это 17 мужчин и 7 женщин. Последним появилось сообщение о смерти мужчины 1956 года рождения и женщины 1970-го - младшей медицинской сестры по уходу за больными приемного отделения областной больницы им. Бурденко Инны Кодиловой.