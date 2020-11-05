Скончался старейший клирик Пензенской епархии

В среду, 4 ноября, на 69-м году жизни после тяжелой болезни умер клирик Успенского кафедрального собора Пензы протодиакон Владимир Красненков.
По продолжительности деятельности отец Владимир, отдавший 46 лет жизни служению церкви, являлся старейшим клириком Пензенской епархии.
О дате и времени отпевания будет объявлено дополнительно.
Как сообщается на сайте Пензенской епархии, Владимир Александрович Красненков родился 14 декабря 1951 года. Получил образование в Московской духовной семинарии. В 1985 году стал протодиаконом. В 2016 году получил орден преподобного Серафима Саровского III степени.
2 июня скончался клирик Сердобской епархии протоиерей Валерий Волков. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
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