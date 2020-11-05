Скончался старейший клирик Пензенской епархии

05.11.2020 | 09:19

В среду, 4 ноября, на 69-м году жизни после тяжелой болезни умер клирик Успенского кафедрального собора Пензы протодиакон Владимир Красненков.

По продолжительности деятельности отец Владимир, отдавший 46 лет жизни служению церкви, являлся старейшим клириком Пензенской епархии.

О дате и времени отпевания будет объявлено дополнительно.

Как сообщается на сайте Пензенской епархии, Владимир Александрович Красненков родился 14 декабря 1951 года. Получил образование в Московской духовной семинарии. В 1985 году стал протодиаконом. В 2016 году получил орден преподобного Серафима Саровского III степени.

2 июня скончался клирик Сердобской епархии протоиерей Валерий Волков. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.