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Общество

Скончался старейший клирик Пензенской епархии

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В среду, 4 ноября, на 69-м году жизни после тяжелой болезни умер клирик Успенского кафедрального собора Пензы протодиакон Владимир Красненков.

По продолжительности деятельности отец Владимир, отдавший 46 лет жизни служению церкви, являлся старейшим клириком Пензенской епархии.

О дате и времени отпевания будет объявлено дополнительно.

Как сообщается на сайте Пензенской епархии, Владимир Александрович Красненков родился 14 декабря 1951 года. Получил образование в Московской духовной семинарии. В 1985 году стал протодиаконом. В 2016 году получил орден преподобного Серафима Саровского III степени.

2 июня скончался клирик Сердобской епархии протоиерей Валерий Волков. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость||

Были вызваны к начальству.

Гость||

природа.а не бог делает свое дело.....

Гость||

Помяни, Господи, Властитель мира, Дарователь благ и Великий Человеколюбец преставившегося раба Твоего Владимира, отпусти его грехи, прости прегрешения вольные и невольные, избавь его вечных мук, не позволь ему испытать муки в огне адском, даруй ему наслаждение вечными благами, уготованными тобой для любящих Тебя. Ибо согрешивший не отступил от Тебя, прославлял имя Твое в Троице и веровал в Троицу сильную в своем Единстве до последнего вдоха своего. Но Ты Един Бог дарующий людям милости свои щедроты, славу тебе воссылаю и искренней верой душу свою наполняю. Аминь

Гость||

Я аж кутьёй поперхнулся.

Гость||

Ещё одного паразита никчёмного с тела общества прибрал.

Гость||

Что он сделал при жизни, родил ли хотя бы детей?

Гость||

Да,родил прям у алтаря,двойню.

Имя: Гость
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