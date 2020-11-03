Глава Заречного перенес коронавирус и вышел на работу

03.11.2020 | 08:33

Глава Заречного Олег Климанов, перенесший коронавирусную инфекцию, вернулся к работе в администрации. Понедельник, 2 октября, стал его первым рабочим днем после COVID-19. Его итоги он подвел на личной странице во «ВКонтакте».

«Городская планерка, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, рабочий визит врио вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Рябихиной Л. Ю. по вопросам борьбы с коронавирусом, рабочие встречи с заместителями и руководителями МУПов», - перечислил мероприятия дня Климанов.

О том, что глава Заречного заражен коронавирусом, стало известно 20 октября. Болезнь протекала легко, он продолжал работать из дома.

«Температура была всего один день, невысокая, правда, в ней тоже мало приятного. Пропадало обоняние (кстати, интересное состояние). Вышел бы раньше, но врачи были неумолимы. Без двух подряд отрицательных тестов на работу не выпускали», - рассказал Климанов.

По мнению самого чиновника, легкому течению болезни помогла прививка от гриппа.

В настоящее время диагноз COVID-19 подтвержден у 1 195 жителей Заречного. 130 человек лечатся в стационаре, 663 - на дому, 3 - в Пензе.