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Общество

Глава Заречного перенес коронавирус и вышел на работу

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Глава Заречного Олег Климанов, перенесший коронавирусную инфекцию, вернулся к работе в администрации. Понедельник, 2 октября, стал его первым рабочим днем после COVID-19. Его итоги он подвел на личной странице во «ВКонтакте».

«Городская планерка, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, рабочий визит врио вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Рябихиной Л. Ю. по вопросам борьбы с коронавирусом, рабочие встречи с заместителями и руководителями МУПов», - перечислил мероприятия дня Климанов.

О том, что глава Заречного заражен коронавирусом, стало известно 20 октября. Болезнь протекала легко, он продолжал работать из дома.

«Температура была всего один день, невысокая, правда, в ней тоже мало приятного. Пропадало обоняние (кстати, интересное состояние). Вышел бы раньше, но врачи были неумолимы. Без двух подряд отрицательных тестов на работу не выпускали», - рассказал Климанов.

По мнению самого чиновника, легкому течению болезни помогла прививка от гриппа.

В настоящее время диагноз COVID-19 подтвержден у 1 195 жителей Заречного. 130 человек лечатся в стационаре, 663 - на дому, 3 - в Пензе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id389874104
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Гость||

Перенёс куда коронавирус?

Гость||

Герой! ГЕРОЯ РОССИИ ПРИСВОИТЬ!

ВСЯ РОССИЯ ЛИКУЕТ ОТ ТАКОЙ РАДОСТНОЙ ВЕСТИ!

Гость||

Гость писал(a):

Герой! ГЕРОЯ РОССИИ ПРИСВОИТЬ!

ВСЯ РОССИЯ ЛИКУЕТ ОТ ТАКОЙ РАДОСТНОЙ ВЕСТИ!

Однако он молодец, несмотря на пензенское руководство, отдал машины мэрии врачам. А наши чиновники потом подхватили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Без двух подряд отрицательных тестов на работу не выпускали
станно, а простой народ даже не тестируют, дома сами лечатся по телефону

Гость||

Куда он его перенес?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Понедельник, 2 октября, стал его первым рабочим днем после COVID-19. Его итоги он подвел на личной странице во «ВКонтакте».
Может 2 ноября?

Гость||

Понедельник, 2 октября, стал его первым рабочим днем после COVID-19. Его итоги

ПИ, проснитесь, ноябрь на носу!

Имя: Гость
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