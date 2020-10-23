Зараженный коронавирусом Климанов рассказал о работе на удаленке

23.10.2020 | 08:35

Глава Заречного Олег Климанов, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, рассказал, что продолжает работу, несмотря на болезнь.

«Для больного человека я чувствую себя нормально. Это позволяет мне оставаться на своем рабочем месте, пусть оно и переместилось из рабочего кабинета в квартиру», - рассказал Климанов в интервью телерадиокомпании «Заречный». Видеозапись размещена на официальной странице чиновника во «Вконтакте».

Глава города добавил, что, находясь на удаленке, «не потерял нити управления».

«Я организовал себе рабочее место у себя дома, занимаюсь своей текущей деятельностью, руковожу городом и держу руку на пульсе», - пояснил Климанов.

О том, что глава Заречного подхватил COVID-19, стало известно 20 октября. Среди симптомов болезни, с которыми ему пришлось столкнуться, Климанов назвал небольшую слабость, кашель, насморк и температуру 37,4.

По состоянию на 21 октября, COVID-19 в Заречном был подтвержден у 1 118 человек. 127 пациентов лечились в стационаре, 525 - амбулаторно, 1 - в Пензе.