В Пензенской области повысится минимальный взнос на капремонт

31.10.2020 | 12:33

В 2021 году в Пензенской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составит 9,5 рубля с квадратного метра жилья, принадлежащего собственнику.

Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев в четверг, 29 октября.

В 2017 и 2018 годах минимальный взнос составлял 7,2 рубля с «квадрата», в 2019-м году он увеличился на 30 копеек и составил 7,5 рубля, в 2020-м он остался неизменным.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса жители области на три месяца (апрель, май, июнь) освобождались от уплаты взносов на капремонт. Мера была принята для того, чтобы поддержать население в период снижения доходов.

Примечательно, что расценки на работы и услуги по сравнению с 2020-м годом не изменились. В среднем ремонт квадратного метра крыши по-прежнему обходится в 2 370,65 рубля, квадратного метра фасада без утепления - 1 228,93 рубля, с утеплением - 3 573,73 рубля. Ремонт или замена лифтового оборудования в домах высотой до 11 этажей оценивается в среднем в 1 млн 580 тыс. рублей, выше - 1 млн 970 тыс. Такие же цифры фигурируют в постановлении правительства Пензенской области от 31 октября 2019 года.

Прежней осталась и оценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, включающего минимальный перечень работ. Для двухэтажного дома со всеми удобствами она, как и в 2020 году, составляет 5 млн 131 тыс. 689 рублей, для пятиэтажки без горячего водоснабжения - 14 млн 274 тыс. 243 рубля, для девятиэтажного благоустроенного дома - 50 млн 762 тыс. 85 рублей.