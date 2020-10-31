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Общество

В Пензенской области повысится минимальный взнос на капремонт

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В 2021 году в Пензенской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составит 9,5 рубля с квадратного метра жилья, принадлежащего собственнику.

Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев в четверг, 29 октября.

В 2017 и 2018 годах минимальный взнос составлял 7,2 рубля с «квадрата», в 2019-м году он увеличился на 30 копеек и составил 7,5 рубля, в 2020-м он остался неизменным.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса жители области на три месяца (апрель, май, июнь) освобождались от уплаты взносов на капремонт. Мера была принята для того, чтобы поддержать население в период снижения доходов.

Примечательно, что расценки на работы и услуги по сравнению с 2020-м годом не изменились. В среднем ремонт квадратного метра крыши по-прежнему обходится в 2 370,65 рубля, квадратного метра фасада без утепления - 1 228,93 рубля, с утеплением - 3 573,73 рубля. Ремонт или замена лифтового оборудования в домах высотой до 11 этажей оценивается в среднем в 1 млн 580 тыс. рублей, выше - 1 млн 970 тыс. Такие же цифры фигурируют в постановлении правительства Пензенской области от 31 октября 2019 года.

Прежней осталась и оценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, включающего минимальный перечень работ. Для двухэтажного дома со всеми удобствами она, как и в 2020 году, составляет 5 млн 131 тыс. 689 рублей, для пятиэтажки без горячего водоснабжения - 14 млн 274 тыс. 243 рубля, для девятиэтажного благоустроенного дома - 50 млн 762 тыс. 85 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

На 2 рубля сразу, вот наглец.

Гость||

Вот и обули в белые лапти!!!

Спасибо руководящей Единой России.

Гость||

Гость писал(a):

На 2 рубля сразу
Господа поиздержались.

Гость||

Нехилое увеличение. Бессовестные обдиралы.

Гость||

на 30% сразу!!!

а где же не более 4%???

Гость||

80% с лишним за это проголосовали,ЭХ

Гость||

И да, вам пенсионерам пенсию проиндексируют..на3%.

Гость||

Гость писал(a):

Вот и обули в белые лапти!!!

Спасибо руководящей Единой России.

Вы за это голосовали.

Гость||

Ну надо восстанавливать город после пандемии

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среднем ремонт квадратного метра крыши по-прежнему обходится в 2 370,65 рубля,
Самые крутые-раскрутые кровельщики берут 750 р. за квадрат работы, плюс материалов выходит почти столько. Почему тут больше чем в 1,5 раза дороже, да и качество получается ни в .... ни в красную армию?

Гость||

а откаты чинушам считаешь?

Гость||

Вы сделали выбор в сентябре.что не так? Хавайте

Гость||

Весенной не платили за капремонт? Получите пожалуйста.Поэтому ну их на хер с ихними подачками.

Гость||

Гость писал(a):

Вы сделали выбор в сентябре.что не так? Хавайте
Если бы ты выиграл, то, без сомнения, обнулил бы капремонт и увеличил зарплаты и пенсии в пять раз и т.д. Верю!))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в связи с пандемией коронавируса жители области на три месяца (апрель, май, июнь) освобождались от уплаты взносов на капремонт. Мера была принята для того, чтобы поддержать население в период снижения доходов.
Эти свой гешефт никогда не упустят...

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