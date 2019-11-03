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Общество | В Пензенской области тариф на капремонт не вырастет

03.11.2019|13:02
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В 2020 году в Пензенской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах останется неизменным и составит 7 рублей 50 копеек с квадратного метра в месяц.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Пензенской области.

Тариф в 7,5 рубля с «квадрата» начал действовать в 2019 году. В 2017 и 2018 годах он был 7 рублей 20 копеек в месяц на один квадратный метр площади жилья, принадлежащего собственнику.

В 2015-2016 годах взнос на капремонт составлял 6 рублей 90 копеек с квадратного метра жилья, в 2014-м его размер равнялся 6 рублям 60 копейкам.

При установлении тарифа на капремонт учитываются разные факторы. В частности, в среднем ремонт квадратного метра крыши обходится в 2 370,65 рубля. Ремонт квадратного метра фасада без утепления стоит 1 228,93 руб., с утеплением - 3 573,73 руб. Ремонт или замена лифтового оборудования в домах высотой до 11 этажей оценивается в среднем в 1 млн 580 тыс. руб., выше - 1 млн 970 тыс.

Оценочная стоимость капитального ремонта 2-этажного дома со всеми удобствами составляет 5 млн 131 тыс. 689 руб., 5-этажки без горячего водоснабжения - 14 млн 274 тыс. 243 руб., 9-этажного благоустроенного дома - 50 млн 762 тыс. 85 руб.

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Гость|03.11.2019 13:55|

Благодетели. И так уж ободрали как липку.

Гость|03.11.2019 14:29|

Деньги дерут а ремонт не делают уже сколько раз им писали ,канализация течет на улицу все делаем за свой счет

Имя: Гость
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